Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre Malvinas: “desde el gobierno no vamos a claudicar con nuestra defensa”

Así lo manifestó el Secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Relaciones Internacionales del gobierno provincial, Andrés Dachary, quien encabezó el acto por Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre Malvinas y el Sector Antártico, que se instaura por ley en 1973 y conmemora la creación de la Comandancia política y militar de las Islas Malvinas el 10 de junio de 1829.

El acto oficial tuvo sede en la Plaza Islas Malvinas de la ciudad de Ushuaia y contó con la participación de representantes del Poder Judicial, legisladores, miembros del gabinete provincial, representantes del Municipio de Ushuaia, Fuerzas Armadas y de Seguridad, Veteranos de la Guerra de Malvinas, maestros bicontinentales, público en general. Además, Dachary destacó la especial participación del Cónsul de Chile.

Durante su discurso, el funcionario recordó que “toda esta región estuvo planteada a partir de lo que es el desarrollo” y agregó que “uno inevitablemente tiene que entender qué fue lo que pasó, cuánto hemos avanzado y hacer una lectura muy crítica de esto”.

“Hoy, junto con el 2 de abril, tenemos que recordar cada una de las cuestiones que pasan en Malvinas, unas Malvinas que lamentablemente continúan siendo invadidas, son unas Malvinas que continúan siendo saqueadas de nuestros recursos naturales, militarizadas e inclusive con lo que es la proliferación de armas de destrucción masiva”, remarcó.

Por otro lado, agradeció “especialmente la presencia de nuestro querido amigo el Cónsul de la República de Chile”, y añadió que “Chile en muy pocos días va a estar nuevamente presentando nuestra petición ante el Comité de Descolonización, como lo ha hecho históricamente desde el retorno a la democracia”.

Finalmente, expresó que “desde el gobierno de la provincia queremos darles la tranquilidad de que no vamos a claudicar con nuestra defensa”, y concluyó: “no vamos a ceder, no vamos a bajar nuestros brazos, no vamos a permitir que se nos siga abofeteando con una promesa de que nunca va a cambiar el estatus de nuestras islas, porque vamos a trabajar hasta que recuperemos lo que es nuestra integridad territorial”.