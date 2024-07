El intendente Walter Vuoto entregó 15 nuevas licencias de remis a vecinas y vecinos de la ciudad

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, encabezó la entrega de 15 nuevas licencias de remis a vecinas y vecinos de la ciudad, lo que permitirá reforzar la prestación de ese servicio en la ciudad.

En ese marco, ratificó el acompañamiento del Ejecutivo municipal a los trabajadores del volante y la decisión de combatir a la aplicación UBER, cuyo funcionamiento es ilegal en Ushuaia.

Vuoto manifestó que “este es un momento emotivo ya que entre los beneficiarios hay gente que tiene entre 10 y 17 años como chofer”, y apuntó que “atrás de cada expediente y de cada licencia que se entrega hay un equipo grande del área de Legal y Técnica, de Economía, de Gobierno, de los trabajadores y trabajadoras municipales, y ese trabajo muchas veces no se ve”.

Luego advirtió que “estamos atravesando una etapa muy difícil en la Argentina y Ushuaia no escapa a las dificultades económicas y sociales”, y en ese contexto “venimos acompañando al sector de los trabajadores del volante con acciones concretas desde el Ejecutivo y con nuestros concejales”.

En cuanto a la aplicación ilegal sostuvo que “durante muchos años resistimos contra UBER, la primera ordenanza en contra se aprobó en esta ciudad fue hace seis años, fuimos pioneros”, a lo que agregó que “tuvimos muchas reuniones y mucho debate para frenar el avance de UBER y no me voy a cansar de repetirlo, mientras la ordenanza esté vigente ese servicio es ilegal”.

“Confío en que el bloque de concejales del Partido Justicialista van a continuar sosteniendo la ordenanza porque es importante que los ediles no cedan en esta batalla contra el trabajo ilegal”, enfatizó el intendente, y por último afirmó que “vamos a profundizar los controles contra UBER y para eso vamos a incorporar nuevos móviles para Tránsito y Transporte”.

Por su parte, el secretario de Gobierno del Municipio, César Molina, reconoció “el trabajo de los empleados municipales que hizo posible esta entrega”, y consideró que “los nuevos licenciatarios con su trabajo diario van a colaborar en el sostenimiento del sector”.

“Nosotros apuntamos desde hace mucho tiempo a que el servicio mejore y a acompañar al transporte legal, y la entrega de las nuevas licencias es una forma de hacerlo”, concluyó.

Por último, Félix Tolaba, de la Cooperativa La Central, agradeció “a los compañeros y compañeras de la cooperativa por el acompañamiento”, y también “el apoyo incondicional del intendente a los trabajadores del volante, con el cual no podríamos sostener la lucha que llevamos adelante contra el transporte ilegal”.