La Municipalidad de Ushuaia notifica a frentistas que deben retirar la nieve y el hielo de sus veredas

La Municipalidad de Ushuaia realiza en distintos sectores de la ciudad operativos de notificación en los que se recuerda a los frentistas la vigencia de la ordenanza N° 3.567, que dispone que deben mantener sus veredas despejadas de nieve y hielo.

El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jorge Herrera, precisó que “tenemos un cuerpo de inspectores e inspectoras que notifica a cada frentista y les recuerda que hay una ordenanza en vigencia”, la cual “dispone que el vecino debe mantener la vereda transitable y libre de hielo y nieve”.

“Se les comunica que hay un plazo de 24 horas tras la notificación y si no se cumple son pasibles de una multa, la cual es determinada por el Juzgado Municipal de Faltas”, dijo el funcionario en Radio Provincia, y agregó que “si el vecino no está en su domicilio se le deja la notificación”.

En el caso de los adultos mayores o de personas que por razones de salud no pueden realizar la limpieza de sus veredas “la Secretaría pone a disposición un equipo de trabajo para que haga el trabajo, tuvimos varios pedidos de este tipo y fueron asistidos”, remarcó Herrera.

Por otra parte, el titular de Medio Ambiente señaló que junto a la empresa Agrotécnica Fueguina “estamos realizando un operativo para el despeje de nieve y limpieza de veredas en avenidas Maipú y Garramuño, y otros espacios públicos como plazas”.

Finalmente, informó que “desde la Secretaría también estamos limpiando otros espacios comunes como son las garitas de colectivos, escaleras e ingresos de escuelas experimentales municipales”, entre otros.