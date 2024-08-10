ESTE FIN DE SEMANA CONTINUARÁN LOS DIFERENTES ENCUENTROS EN EL MARCO DE LOS JUEGOS FUEGUINOS
📍EN RíO GRANDE
SABADO 10 DE AGOSTO
11:30 A 15:00 | JUEGOS FUEGUINOS FUTSAL – SEMIFINALES (POLIDEPORTIVO MARIA AUXILIADORA)
SABADO 10 DE AGOSTO
10:00 A 13:00 | JUEGOS FUEGUINOS TENIS DE MESA (SUM – POLIDEPORTIVO MARIA AUXILIADORA – PLANTA ALTA)
SABADO 10 DE AGOSTO
18:00 A 22:00 | RIO GRANDE ENTRENA DE NOCHE (ESCUELA Nº2)
SABADO 10 DE AGOSTO
10:00 A 14:00 | COPA MARGEN SUR FUTSAL – SEMIFINALES (CASA DEL DEPORTE)
DOMINGO 11 DE AGOSTO
16:00 A 20:00 | KERMESE DE LAS INFANCIAS (POLIDEPORTIVO MARIA AUXILIADORA)
DOMINGO 11 DE AGOSTO
10:00 A 13:00 | JUEGOS FUEGUINOS VOLEY (GIMNASIO HASPEN)
DOMINGO 11 DE AGOSTO
14:00 A 22:00 | JUEGOS FUEGUINOS BASQUET (GIMNASIO HASPEN)
📍EN USHUAIA
SABADO 10 DE AGOSTO
.09:00 | CLINICA DE HANDBALL (CASA DEL DEPORTE)
.12:00 a 18:00 | JUEGOS FUEGUINOS BASQUET – SUB15 y SUB17 MAS. y FEM. (ANA GIRO)
DOMINGO 11 DE AGOSTO
.09:00 | CLINICA DE HANDBALL (CASA DEL DEPORTE)
.10:00 a 18:00 | JUEGOS FUEGUINOS BASQUET – SUB15 y SUB17 MAS. y FEM. (ANA GIRO)