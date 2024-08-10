provincial / Rio Grande / Ushuaia

Este fin de semana continuarán los diferentes encuentros en el marco de los Juegos Fueguinos

ESTE FIN DE SEMANA CONTINUARÁN LOS DIFERENTES ENCUENTROS EN EL MARCO DE LOS JUEGOS FUEGUINOS

📍EN RíO GRANDE

SABADO 10 DE AGOSTO
11:30 A 15:00 | JUEGOS FUEGUINOS FUTSAL – SEMIFINALES (POLIDEPORTIVO MARIA AUXILIADORA)

SABADO 10 DE AGOSTO
10:00 A 13:00 | JUEGOS FUEGUINOS TENIS DE MESA (SUM – POLIDEPORTIVO MARIA AUXILIADORA – PLANTA ALTA)

SABADO 10 DE AGOSTO
18:00 A 22:00 | RIO GRANDE ENTRENA DE NOCHE (ESCUELA Nº2)

SABADO 10 DE AGOSTO
10:00 A 14:00 | COPA MARGEN SUR FUTSAL – SEMIFINALES (CASA DEL DEPORTE)

DOMINGO 11 DE AGOSTO
16:00 A 20:00 | KERMESE DE LAS INFANCIAS (POLIDEPORTIVO MARIA AUXILIADORA)

DOMINGO 11 DE AGOSTO
10:00 A 13:00 | JUEGOS FUEGUINOS VOLEY (GIMNASIO HASPEN)

DOMINGO 11 DE AGOSTO
14:00 A 22:00 | JUEGOS FUEGUINOS BASQUET (GIMNASIO HASPEN)

📍EN USHUAIA

SABADO 10 DE AGOSTO
.09:00 | CLINICA DE HANDBALL (CASA DEL DEPORTE)
.12:00 a 18:00 | JUEGOS FUEGUINOS BASQUET – SUB15 y SUB17 MAS. y FEM. (ANA GIRO)

DOMINGO 11 DE AGOSTO
.09:00 | CLINICA DE HANDBALL (CASA DEL DEPORTE)
.10:00 a 18:00 | JUEGOS FUEGUINOS BASQUET – SUB15 y SUB17 MAS. y FEM. (ANA GIRO)