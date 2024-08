Más de 50 titulares de MiPyMEs fueguinas de distintos sectores de la economía participaron de la Charla “Invertí en tu PyME – Herramientas Financieras” que se brindó en el Salón Osde de la ciudad de Río Grande y permitió también la conexión virtual de empresas que no pudieron asistir de manera presencial. Durante la charla se brindó información sobre las herramientas de crédito tradicional y garantías públicas disponibles en Tierra del Fuego, herramientas del mercado de capitales/valores, capital de riesgo, fondos de inversión privados disponibles a nivel nacional y créditos no bancarios que favorecen a proyectos tecnológicos y con impacto social y/o ambiental. Expusieron para eso representantes de los organismos Banco de Tierra del Fuego, CFI Créditos, FOGADEF, Asociación Sumatoria, ARCAP y DIBAGO. La Secretaria de Desarrollo Productivo y PyME, Carolina Hernández, declaró que “la participación de empresas de sectores de producción primaria, turismo, comercio, logística, economía del conocimiento y manufactura habla de la clara necesidad y demanda que existe en el territorio de este tipo de herramientas. Nuestro compromiso es llegar a las soluciones. No se trata solo acercar la información, sino también de acompañar a los que participaron para que consigan realizar las inversiones que están persiguiendo”. Las empresas participantes y todas las interesadas en estos asuntos están invitadas a ponerse en contacto con el equipo de la Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME a través del mail desarrolloproductivotdf@gmail.com para solicitar información o asesoramiento sobre este u otros aspectos de su gestión empresarial.