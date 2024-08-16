provincial / Rio Grande / Ushuaia

Actividades deportivas de este fin de semana

AGENDA DE RIO GRANDE

SABADO 17 DE AGOSTO
10:00 A 16:00 | JUEGOS FUEGUINOS HOCKEY (GIMNASIO INTEGRADOR)

SABADO 17 DE AGOSTO
11:00 A 17:00 | COPA MARGEN SUR FUTSAL – FINALES (CASA DEL DEPORTE)

SABADO 17 DE AGOSTO
12:00 | GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD (RUTA CIRCUNVALACION, ACCESO A MARIA BEHETY)

DOMINGO 18 DE AGOSTO
10:00 A 16:00 | JUEGOS FUEGUINOS VOLEY (CASA DEL DEPORTE)

AGENDA DE USHUAIA

SABADO 17 DE AGOSTO
09:00 | JUEGOS FUEGUINOS FUTSAL (GIMNASIO PETRINA)

DOMINGO 18 DE AGOSTO
10:00 | JUEGOS FUEGUINOS BASQUET (GIMNASIO GIRO)