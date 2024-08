Camión de la DPE perdió Diesel en la ruta

Un camión de cargó 300 litros de Euro Diesel para abastecer de energía a Almanza. Sin embargo durante más de 10 km fue derramando el material liquido, a los 15 km, se dieron cuenta de la perdida del combustible.

Cabe recordar que el Sindicato Luz y Fuerza de la Patagonia presentó una denuncia ante la Fiscalía de Estado, señalando graves irregularidades en el transporte de combustible realizado por la Dirección Provincial de Energía. La denuncia, encabezada por los representantes gremiales Pedro Leonardo Brangheri y Diego Noya, acusó a las autoridades de poner en riesgo la seguridad pública y el medio ambiente, además de actuar fuera de la legalidad.

Leonardo Brangheri, Secretario Gremial del Sindicato Regional de Luz y Fuerza afirmó la situación en declaraciones a RADIO PROVINCIA que “el chofer del camión es el vicepresidente de la DPE que no esta habilitado para ese camión, Nosotros hicimos una presentación judicial porque ese camión NI siquiera tiene la RTO”.

“Este camión viene circulando tres o cuatro veces por mes. Depende de lo que se necesitaba sin RTO, sin un chofer con la licencia habilitante. No cumple con la normativa para transportar combustible con un tanque que no es el adecuado y un montón de circunstancias más. Hicimos la presentación en Fiscalía de Estado y no sé hasta dónde llegó la Fiscalía pero esto siegue ocurriendo”, remarcó el referente gremial.

Así “el camión por algún golpe o lo que haya sido en la ruta, se partió el tanque y se perdieron 3000 litros. Tengo entendido que el camión no ingreso a la usina, no sabeos donde quedó y nadie dice nada”.

“Estamos en contacto nuestro abogado para hacer todas las medidas que debamos hacer contra quien sea”, aseguró y agregó que “que en la denuncia que hicimos en la Fiscalía, uno de los principales puntos que hicimos hincapié fue el impacto ambiental sobre el bosque”.

“Paso lo que dijimos que iba a pasar, combustible derramado en la ruta, una pérdida económica para la Dirección Provincial de Energía y la gente de Almanza”, indicó y sostuvo que “la responsabilidad es quien maneja el camión y los puestos policiales ya que no hay forma de que pase inadvertido”.

FUENTE BRIEF.COM.AR