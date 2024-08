Últimos días para inscribirse al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía

El Gobierno de la Provincia informa que el período de inscripción al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), dependiente de la Secretaría de Energía de la Nación, finaliza el próximo miércoles 4 de septiembre.

El trámite puede realizarse a través de la página web argentina.gob.ar/subsidios. Además, los interesados podrán inscribirse en los siguientes puntos:

– Río Grande: Secretaría de Representación Política del Gobierno Provincial, Monseñor Fagnano N° 1345, de 10:00 a 16:00.

– Tolhuin: Delegación de Gobierno, Rupatini 285, de 10:00 a 16:00.

– Ushuaia: Secretaría de Fortalecimiento Territorial, 60 Viviendas Tira 1 Casa 2, de 10:00 a 16:00.

A partir de la próxima semana, las inscripciones también podrán realizarse en el Centro Cultural Yaganes, ubicado en Av. Manuel Belgrano 319, los días 3 y 4 de septiembre, de 14:00 a 18:00.

José Luis Santana, Coordinador de Representación Política, comentó que “más de 3.000 vecinos han pasado por nuestras oficinas y los distintos puntos de inscripción para realizar este trámite de segmentación y realizar modificaciones de sus respectivas categorías. La Cooperativa eléctrica también ha acompañado a los vecinos a realizar las inscripciones al RASE, y nos han informado que más de 900 vecinos ya han pasado por sus oficinas”.

“Para nosotros desde el Gobierno Provincial, es primordial acompañar a los vecinos y vecinas con la inscripción a los subsidios en este contexto económico tan difícil para el país”, agregó Santana.

Se podrán inscribir todos los usuarios residenciales de los servicios de energía eléctrica y gas natural por red que aún no se hayan registrado y deseen acceder a los subsidios del Período de Transición. Esto incluye a personas que perciben jubilación, pensión y/o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo. En caso de que la economía familiar haya sido afectada por algún motivo particular, también es posible modificar la declaración jurada para cambiar de categoría. Quienes ya están inscriptos en el RASE no necesitan volver a hacerlo.