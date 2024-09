Se llevó adelante con éxito una cirugía de retinopatía en un prematuro en el Hospital Regional Río Grande

Se trató de una intervención de alta complejidad en una beba de 33 semanas que se encuentra internada en Neonatología del HRRG.

El procedimiento que resultó exitoso fue realizado por la médica Celeste Mansilla, especialista en cirugía oftalmológica proveniente de la ciudad de Buenos Aires. Es su segunda operación en el nosocomio local.

El arribo de la médica especialista, gestionado por el Ministerio de Salud del Gobierno provincial, logró evitar la derivación de la beba a otro centro de salud fuera de la provincia, y que la cirugía fue realizada en tiempo y forma junto al equipo del Hospital Regional Río Grande.

En este sentido, la profesional médica contó que “desde hace varios años me dedico a hacer tratamientos de retinopatía del prematuro” y detalló: “es una bebé que nació de 33 semanas y casi 2000 gramos. Es un peso grande y una edad grande y no usual para una retinopatía del prematuro”.

“Lo ideal en la retinopatía del prematuro es que el tratamiento se haga dentro de las 72 horas y se consiguió hacerlo dentro de las 48 horas, así que llegamos a tiempo”, remarcó y explicó que “la retinopatía del prematuro es una enfermedad grave, es la principal causa de ceguera en los niños en la Argentina”.

“La cirugía fue exitosa y hay que esperar que la paciente responda al tratamiento” subrayó, al tiempo que destacó el trabajo del equipo y señaló que “es una Neonatología muy amigable, están preparados, saben trabajar y es un placer venir a operar”.

Finalmente, se refirió a la importancia de haber operado en el lugar evitando el traslado de la paciente, y sostuvo que “si uno deriva no solamente afecta a un paciente sino a una familia” y concluyó: “hay situaciones en las que no se puede y que los chicos se tienen que trasladar, pero siempre que el chico se pueda tratar in situ es muchísimo más saludable. Es la recomendación del Ministerio de Salud de la Nación y en general de todos quienes hacemos este tipo de cirugías”.

