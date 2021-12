Trabajadores no docentes de la UNTDF realizarán un paro de actividades

Trabajadores no docentes de la Universidad de Tierra del Fuego realizarán un paro de actividades a partir de este mediodía ante el potencial despido de 20 trabajadores no académicos de dicha casa de estudios.

La secretaria de Organización del Sindicato no docente APUN UNTDF, María José Molina, explicó que las manifestaciones de los últimos días responden “al cambio de las condiciones laborales de 20 trabajadores no docentes que habían sido designados hasta la sustanciación del concurso y se decidió ponerles fecha de vencimiento hasta el 31 de diciembre de este año”.

Molina afirmó que “a algunos compañeros se les ha notificado que se les renovará la designación, a otros lamentablemente no, y están hasta el día de la fecha viviendo esta situación de incertidumbre porque no saben si se les renovará o no”.

Actualmente, la cursada se está dando de manera normal aunque los no docentes están realizando una retención de tareas. Molina anticipó que este viernes “vamos a hacer un paro y convocaremos a otras organizaciones sociales para hacer una jornada de visibilización a partir de las 12”.

“En la historia de nuestra universidad, todas las designaciones interinas, ha tenido la posibilidad de concursar. En este caso se les pone fecha de vencimiento y al no renovarse nosotros consideramos que son despidos”, dijo la representante gremial.

En cuanto a las respuestas recibidas de parte del rectorado de la Universidad a estas demandas, Molina aseguró que “hemos tenido pocas posibilidades de dialogar con el rector sobre esta situación.

Ellos argumentan que tienen que ordenar administrativamente la cuestión de las fechas. Nosotros consideramos que es así por una cuestión normativa, pero pedimos que se les renueve a todos y esa es la respuesta que no estamos recibiendo por parte de rectorado”.

Según informó la representante de no docentes, los 20 trabajadores en conflicto son no docentes, con perfil técnico administrativo, de mantenimiento y servicios y también profesionales.

“El rectorado argumenta que no hay una necesidad funcional por parte de la universidad y esto no es verdad, porque hay muchas áreas donde se necesitan estos trabajadores. Ningún trabajador o trabajadora sobra en esta universidad”, afirmó Molina.

“Para nosotros esto tiene una connotación política porque de hecho, ellos mismos lo han expresado que son trabajadores designados en la gestión anterior. Hay otros trabajadores no docentes que están en la misma situación y no están en esta lista”.

Para Molina, los cesanteados “son trabajadores que tienen derechos adquiridos, que vienen trabajando desde hace un año y son víctimas de toda esta situación que tiene que ver con diferencias políticas”.

Nos estamos manifestando porque lamentablemente la gestión actual de Universidad de Tierra del Fuego, el rector Daniel Fernandez tomó una lamentable decisión que es el cambio de las condiciones laborales de 20 trabajadores no docentes que habían sido designados hasta la sustanciación del concurso y se decidió ponerles fecha de vencimiento hasta el 31 de diciembre de este año.