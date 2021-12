Raly Barrionuevo celebró con los riograndenses el encendido del árbol de navidad

En una gran fiesta que se desarrolló en el nuevo Parque de los 100 Años, el reconocido cantante nacional brindó un importante show en el cual recorrió las mejores canciones de su repertorio. Además, compartió escenario con bailarines y músicos de nuestra ciudad, ofreciendo un emotivo espectáculo para miles de vecinos y vecinas.

El Municipio de Río Grande llevó adelante este martes el tradicional festejo por el Encendido del Árbol de Navidad, a lo que se le sumó la inauguración del tan esperado Parque de los 100 Años, por lo cual se desarrolló una gran fiesta que disfrutaron miles de riograndenses.

Hubo espectáculos infantiles, magos, bandas en vivo, se contó con la participación del “Coro del Centenario” y de artistas de la ciudad, y como cierre de una gran noche, miles de vecinos y vecinas disfrutaron del show de Raly Barrionuevo, quien le puso el broche de oro a este importante festejo.

“He venido varias veces a Río Grande pero esta vez ha sido mucho más fuerte porque tuve la oportunidad de compartir momentos muy lindos con los artistas locales”, aseguró el reconocido cantante folclórico, y agregó que “fue un concierto con una intensidad muy especial, con un público súper conectado con el momento, lo cual para mi significa mucho”.

“Se que es un día muy especial para los riograndenses y que este Parque de los 100 Años significa mucho para la ciudad, por eso me siento feliz de haber sido invitado por el Intendente para festejar este momento tan importante”, expresó Raly.

“Esta es una tierra históricamente atravesada por Malvinas, por sus Pueblos Originarios, me emociona ver el amor que tienen los riograndenses por su cultura, tanto quienes nacieron aquí como quienes eligieron este lugar para vivir, ese amor a mí me pega muy fuerte y me lo llevo a flor de piel”, concluyó el cantante.