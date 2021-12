El turista israelí que fue rescatado de una grieta en el glaciar Ojo del Albino, agradeció a rescatistas y personal del HRU

Eitan Shaked, el turista de 23 años que fue rescatado el jueves de la semana pasada, en un intenso operativo que desplegó la Comisión de Auxilio de Ushuaia (CAU), evoluciona favorablemente en el Hospital Regional de la capital fueguina, luego de haber sido operado de las fracturas que presenta en la pelvis, en el brazo derecho y en la pierna derecha.

A través de su cuenta de Instagram, Shaked publicó fotos de su estado actual de internación, para agradecer a todos los que se preocuparon por su situación y, además, agregó una foto de cómo presentaba el rostro luego de haber caído de 10 metros de altura, cuando realizaba una excursión en el Ojo del Albino.

En su cuenta personal de la red social, el joven turista escribió: “Queridos todos mis amigos que preguntan qué pasó, me fui de viaje por Ushuaia y me he caído como 10 metros. Ahora mismo estoy en recuperación y es muy difícil responderles a todos, pero quería agradecerles a todos los que me cuidan y me quieren ayudar”.

Accidente y rescate

El turista israelí sobrevivió un día entero dentro de la grieta del glaciar, luego que el pasado miércoles sufriera el accidente cuando escalaba el glaciar Ojo del Albino, durante una excursión que llevó a cabo en solitario, actitud ésta que mereció el reproche de los integrantes de la Comisión de Auxilio, porque pudieron enterarse del hecho 24 horas después de ocurrido y porque de milagro un guía de montaña logró escuchar los gritos del accidentado y pudo dar aviso a Defensa Civil.

Con el sitio identificado de donde sucedió el hecho, partió hacia el lugar una comitiva de siete rescatistas equipados con cuerdas y material técnico y preparados para un rescate de varias horas”, agregaron miembros de la Comisión de Auxilio.

El joven fue trasladado a la guardia del Hospital Regional Ushuaia, donde le diagnosticaron “fractura de miembro inferior derecho, fractura de miembro superior derecho y fractura de pelvis”, por lo que le realizaron una intervención quirúrgica para estabilizar sus lesiones, antes de que quedara internado.

Shaked posteó ayer en su cuenta de Instagram agradecimiento para los rescatistas que intervinieron en salvarle la vida a quienes llamó “ángeles” y también agradeció la atención sanitaria que le están brindando en el Hospital Regional Ushuaia. Además dio cuenta del desafío y recuperación que le espera por delante y en tono autocrítico llamó a la responsabilidad a hacer viajes de este tipo.

También contó en dicha red social que esta es la segunda vez que se ve cara a cara con la muerte, ya que anteriormente superó un cáncer que padeció.