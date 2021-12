Gobierno abrió los sobres para construir una cancha de césped sintético de fútbol 11 en Ushuaia

Su construcción forma parte de un convenio realizado con la Secretaría de Deportes y Juventudes para la promoción del desarrollo deportivo y el trabajo conjunto para la realización de capacitaciones, actividades y competencias deportivas.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, concretó este lunes la apertura de sobres para construir una cancha de césped sintético para la práctica de fútbol 11 en Ushuaia.

Del acto, participó la Presidenta del Club Atlético de la Educación Fueguina (CAEF), Liliana Gavilán, quien manifestó que “este día es importantísimo para nosotros porque marca una nueva etapa luego de la firma de convenio realizada con la Secretaría de Deportes. Estamos felices porque podremos contar con una cancha de fútbol con todas las medidas oficiales”.

En este sentido, destacó que cerca del 95% de las actividades realizadas en el Club “son de fútbol, con lo cual la construcción de este predio nos dará un cambio en cuanto a la calidad de lo que ofrecemos, permitiéndonos además ampliar los servicios mediante el convenio con otras asociaciones”

“Contamos con el semillero de fútbol mixto que va a partir de los 4 años, y a medida que van avanzando en edad contamos con las categorías sub 7, sub 9, sub 11 y sub 13. Además, están armados los equipos de fútbol masculino y femenino que forman parte de la reserva y la primera”, puntualizó.

Gavilán detalló que actualmente el Club cuenta de 200 socios aproximadamente, número que se verá ampliado luego de los convenios que se prevén rubricar con otras asociaciones.

“Actualmente y con ayuda del Estado, hemos conseguido lugares para los entrenamientos ya que no tenemos lugar propio. Hemos trabajo muy bien con el Secretario de Deportes y Juventudes, Carlos Turdó, quien nos ha otorgado espacios para que podamos entrenar. Con esto podremos concentrar todo allí, cuando las condiciones lo permitan” finalizó.

La cancha estará ubicada en la zona del camping municipal en un predio cedido por la Asociación Civil CAEF. Los trabajos a realizar contemplan además la construcción de un cerco perimetral de tipo olímpico, la instalación de dos equipamientos para el banco de suplentes reglamentarios y el mejoramiento del sistema de iluminación existente, entre otras tareas.

La cesión del lugar, surgió de un convenio de colaboración entre el CAEF y la Secretaría de Deportes y Juventudes de la Provincia, en pos de fomentar el desarrollo deportivo mediante el uso y goce de sus predios, así como el trabajo conjunto para la realización de capacitaciones, actividades y competencias deportivas.

El presupuesto oficial de la obra es superior a los $123 millones de pesos, y el plazo de ejecución es de 180 días corridos.