“Es como un día de prueba y en función de esto, tomaremos la decisión de aumentar los días de hisopados o de ampliar el horario”

La coordinadora de Epidemiología de la Municipalidad de Ushuaia, Adriana Basombrío, fue consultada por Radio Provincia por el operativo de hisopados que llevan adelante en las instalaciones del Cine Packewaia; “Hoy no vamos a poder hisopar contactos estrechos. Hay dos personas hisopando y si es necesario vamos a poner otra persona. Queremos ver qué sucede en esta etapa de la pandemia. De ser necesario ampliaremos los horarios y los días”, precisó.

Basombrío explicó que “el equipo de Salud Municipal no es grande. Cada institución se maneja de acuerdo a sus propios recursos. Hay gente de vacaciones, por lo que nos vamos a ir turnando para cubrir las jornadas. No podemos prometer abrir nuevos centros de testeos porque puede ser que no lleguemos a cubrir. Pero sí podemos dedicarnos con todo nuestro esfuerzo”.

Además la médica apeló a la responsabilidad de cada uno y solicitó que debe pasar al menos dos o tres días de síntomas y “recién ahí testearse, para que el resultado sea fidedigno. Mientras tanto estar aislado, moverse lo menos posible y estar con su barbijo”

Asimismo, adelantó que calculan realizar “al menos 150 hisopados, aunque tenemos reactivos para hacer muchos más. Hay dos compañeros preparados para hisopar, con los elementos de protección más importantes, porque la cantidad de COVID que va a estar presente en el ambiente va a ser mucha”.

Basombrío indicó que tomarán “esto como un día de prueba, a ver cómo se desarrolla la jornada y en función de esto tomaremos la decisión de aumentar los días de hisopados o de ampliar el horario. No hemos tenido nuevas reuniones del COE, desde hace unas semanas. Tenemos contacto con el Secretario de Salud y con la Ministra, estamos articulados y sabían que íbamos a abrir este nuevo espacio para descomprimir un poco lo que ocurre en la Escuela 15”.

Además, advirtió que “hay falta de reactivos en todo el país, para que ya nos vayamos preparando. Estamos cuidando los recursos. Ayer tuvimos una reunión de equipo y determinamos priorizar a las personas con síntomas. Ese es el criterio ahora, después veremos qué sucede”.

Finalmente pidió que no hay que dejar multiplicar el virus para evitar su variación

Fuente: Sur 54

Entrevista Radio Provincia

http://https://www.mediafire.com/file/87dyxo4dvsgdcwv/jOSEFINA_dRA_Basombrio.mp3/file