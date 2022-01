Deportistas y federaciones destacaron el nuevo gimnasio municipal de musculación

Deportistas y autoridades de federaciones deportivas fueguinas que participaron de la inauguración del Gimnasio Municipal de Musculación del Polideportivo “Cochocho” Vargas celebraron la generación de este espacio en la ciudad, destinado al desarrollo de actividades aeróbicas y de musculación para los vecinos y vecinas de la ciudad.

Rocío Macarena Aguirre, vicepresidente de la Federación de Hockey Pista de la provincia de Tierra del Fuego, destacó que “estamos acompañando la inauguración de este nuevo espacio, que es algo muy positivo para todos los deportistas de la provincia, como para aquellos que están entrenando afuera. Me parece que el espacio es muy cómodo, con maquinaria profesional. Nosotros contamos con seleccionados y estamos contentos de que puedan utilizar este espacio para prepararse”.

Por su parte, la Presidente de la Federación Fueguina de Handball, Mónica Argüello destacó la importancia de poder participar de la inauguración del gimnasio del Cochocho Vargas. “Es una obra muy linda, la maquinaria es muy moderna y en gran cantidad, que es algo importante. Tiene un gran piso para trabajar, nosotros vamos a traer a los chicos de selección porque tienen un compromiso en el mes de mayo”.

“Que la Municipalidad empiece con las colonias, reabra este espacio y siga con la cancha es muy importante para todas las federaciones, sobre todo para ámbitos como el nuestro que no tenemos cancha propia. Es apostar por el deporte y los deportistas” expresó Argüello.

Entre los y las deportistas que acompañaron al Presidente del Instituto Municipal de Deportes, Guillermo Navarro, en la reapertura del Gimnasio Municipal de Musculación, después de ocho años de haber estado cerrado; la esgrimista Athina González Ciavarella contó que practica esgrima “desde hace ya 11 años y empecé en la escuelita municipal del Polideportivo para seguir compitiendo en rankings nacionales. Hoy en día estoy en el tercer puesto del ranking nacional de mayores. Estoy haciendo la pretemporada acá en Ushuaia porque en Buenos Aires hacía mucho calor, es imposible entrenar. Ahora puedo entrenar en el gimnasio que abrieron en el “Cochocho” Vargas, que es muy importante para nosotros tener un espacio tan bueno para entrenar”.

“El espacio es muy bueno, tiene mucha maquinaria moderna, así como pesas. También material para hacer ejercicios más simples, muy variado” destacó Athina González Ciavarella.

Por último, la jugadora de futsal de River, Milagros Gómez expresó estar “muy contenta porque salí de la escuelita municipal y me parece una gran oportunidad que se vuelva abrir el gimnasio para las y los deportistas y para la gente en general. La verdad es muy lindo y amplio, con mucha variedad de máquinas. Es una oportunidad para la gente y los deportistas que puedan usarlo y los elementos que necesitan para su preparación”.

“Esto nos brinda la oportunidad de poder seguir entrenando en estos tiempos de vacaciones. Que se vuelva abrir me pone contenta, poder volver al Cochocho para seguir entrenando” finalizó Milagros Gómez.