Bechis confirmó que no buscará la reelección en la conducción gremial

Tras la finalización de la feria judicial, la administración judicial comienza sus tareas. “Este año, los médicos siguen aconsejando el trabajo con distanciamiento, teniendo oficinas donde no puede haber más de dos personas si el lugar no lo permite, con el barbijo y aquellos que son de riesgo, continúan con el teletrabajo. Y seguimos con el cuidado porque lamentablemente el virus continúa, debemos cuidarnos y cuidar a todo”, dijo el secretario general de la Seccional número 1 de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación en Radio Provincia.

“Estamos pidiendo un aumento para ahora”, sostuvo por lo salarial al confirmar una reunión con las autoridades judiciales para iniciar la discusión salarial. “Ya iniciando el año judicial, pedimos ver la cuestión salarial. Hay una mesa de trabajo que se le va a dar ahora a mediados de mes, y después se incluyen todos los demás temas que hacen a la actividad judicial y a la representación gremial”, dijo Bechis.

Por último confirmó que no buscará la reelección en la conducción gremial en las próximas elecciones que se realizarán en abril. “Me retiro de la seccional, he hecho la despedida en la cena que tuvimos el año pasado. Creo que hay que dar posibilidades a nuevas figuras, se debe dar un impulso a jóvenes y si uno dice la grieta o aquellos que dicen que atornillar en un sillón no sirve y entonces prefiero no ser eso, porque si no sería la persona que siempre dice que hay que ir de oportunidades”, explicó.

No obstante sostuvo que “voy a acompañar la lista desde un cargo no de la jerarquía Secretario General, porque aquí uno se quiere ir y dejar a los muchachos solos, sino que hay que dar la posibilidad de que surjan nuevos nuevos dirigentes y que vengan con fuerza para para hacer lo que hay que hacer dentro de la justicia y dentro de lo que es la provincia, porque creo que tenemos muchas cuestiones que tal vez debemos solucionar, que es la previsión que o sé que preocupa y mucho y no se soluciona nada”.

“Estoy trabajando para que continúe en este cargo de secretario general, el amigo y compañero Daniel Vidal que estuvo conmigo trabajando todo este tiempo y el tenía ganas de estar y me parece bien. Ahora vamos a salir a trabajar, a conformar la lista, que sea una lista que todo judiciales quieran. Y seguir siendo la seccional número uno desde 26 años, ya está demostrado que con trabajo, con con seriedad y cuidando el patrimonio de todos y hemos crecido y mucho y estamos felices”, finalizó.