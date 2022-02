AMET sostiene que “hay poco movimiento” para la vuelta a clases

El representante de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Juan Carrizo denunció que hay establecimientos escolares que no se encuentran en buen estado para dar inicio al ciclo lecivo 2022.

El proximo 10 de febrero, los docentes se deben presentar en sus puestos de trabajo en cada escuela. Si bien hay un porcentaje de docentes vacunados “en teoria en cuanto a las codicones sanitarias, estariamos en condiciones de iniciar pero hace un par de semanas han iniciado con algunos trabajos en algunos edificios y en otros todavía no se ha iniciado. Es un tema que que nos preocupa porque han tenido el tiempo necesario para poder acondicionar los edificios que el año pasado. La verdad que es lamentable el Estado, todavía no hemos visto esta actividad en los edificios escolares”.

En declaraciones a Radio Provincia, Carrizo indicó además sobre el llamado a paritarias. “Si bien no nos sentamos en la mesa, participamos con la docencia informándoles lo que sucede en ese lugar. Ponemos blanco sobre negro en la situación, algo que no pasa en las paritarias. Estamos analizando la última resolución del Gobernador y este 5% que todavía no aclaró sobre qué se aplica. Esto nos hace ver que hay una intención de iniciar una negociación algo dilatada en el tiempo”, dijo.

Carrizo, se refirió al anuncio del gobernador de la Provincia, Gustavo Melella, de abrir la mesa paritaria el 11 de febrero y otorgar un 5% remunerativo como paliativo hasta que cierren las negociaciones; “en abril o mayo se va a cerrar una paritaria vaya uno a saber de cuánto y vamos a vivir 5 meses con ese 5%. La negociación tiene que ser que el 5% no sea parte de la pauta, sino que en marzo se agregue el mismo porcentaje mientras se termina de negociar el porcentaje final del primer trimestre”, indicó.

También lamentó que se vuelvan “a dejar enero y febrero por fuera de la negociación. No se ha cumplido lo establecido el año pasado, cuando la docencia aceptó un acuerdo salarial con la promesa de una nueva negociación en diciembre. Terminó pasando lo que anticipamos en junio o julio, que lo que se acordaba era lo que se iba a cobrar hasta marzo. Tenemos una inflación que supera lo que se esperaba, el poder adquisitivo de la gente se ha perdido. Vemos que se quieren poner parches sobre una situación grave”.

“El Gobierno habla de recuperar el salario, pero eso no es empatarle a la inflación. Sino también recuperar lo que se perdió en el congelamiento anterior. Tenemos que contemplar lo perdido con el congelamiento de 4 años, cuando recibimos un 30% con una inflación que superó el 40%. Si ya venimos con una postergación, volver a poner el dinero para compensar, no es recuperar el salario. Entiendo que es un gran esfuerzo en las arcas del Gobierno”, agregó.

Además, Carrizo manifestó que “tenemos que ser claros: no se está recuperando nada, se está alcanzando la inflación. Ahora estamos sin cumplir los acuerdos salariales con el silencio de los paritarios. En marzo fuimos los más combativos y se logró un porcentaje al básico sin sumas en negro, gracias a nuestra negociación”.

En esta línea, apuntó contra el SUTEF y opinó que “no hay una defensa tan combativa como años anteriores. Antes en las asambleas se nos decía a los docentes que no hagamos acuerdos con la promesa de volver a sentarnos a negociar, porque después el Gobierno no se sentaba o no daba nada. Pero hoy pasa eso y ellos lo aceptan. No se sientan, o se sientan para saludar, como pasó en diciembre”.

Finalmente, el sindicalista indicó que “hoy la gente se fue de vacaciones con el sueldo de julio y es lo que va a cobrar hasta marzo. Hoy los paritarios tienen que plantearse por qué siempre quedan enero y febrero por fuera y por qué en diciembre no se hicieron ofrecimientos ni se reclamó nada”.