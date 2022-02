OSEF: “La violencia a los trabajadores es terrible y seguimos sin una solución del sindicato”, denunció Agüero

“Todas las denuncias que salieron de mi parte, primero las hablé con Carlos Córdoba. Le he presentado todas las denuncias que hacemos por persecución y violencia laboral. Yo necesito respuestas del sindicato de ATE ¿La cabeza del gremio le va a creer a los trabajadores o a los funcionarios?”, sentenció la Delegada de ATE en OSEF.

En declaraciones a Radio Provincia, la delegada de ATE en OSEF, Elvia Agüero, se refirió a las acusaciones del Secretario General del gremio en Ushuaia, Carlos Córdoba, quien aseguró que “ella hace todo lo que le dice Vicente Cinchicay”; en este sentido, desmintió estar vinculada con el ex dirigente sindical y preguntó “¿por qué no hay una solución para los trabajadores? Si Córdoba se sienta continuamente con el Gobernador”.

“La primera denuncia que presentamos fue en ATE, con el tema de los medicamentos. ATE fue quien comenzó la denuncia de lo que pasaba en la farmacia. No sé qué cambió para Córdoba, que ahora dice que hago campaña para una persona jubilada. Porque yo he pedido miles de veces que me acompañe por lo que pasa dentro de la OSEF. Somos 5 delegados de ATE que esperamos la respuesta de él, que es la cabeza del gremio”, agregó.

Respecto a las declaraciones del gobernador, Gustavo Melella, quien negó que exista un sobreprecio en las compras de OSEF al Laboratorio del Fin del Mundo, Agüero indicó que va “a empapelar la casa de gobierno con las facturas de todo lo que compran los funcionarios. Esperamos reacción por parte de Carlos Córdoba. Él, con la primera denuncia de farmacia, nos hizo juntar con todos los gremios para que estemos al tanto de lo que pasaba. El SOEM vino a hablar con nosotros porque él nos llevó con ellos. ¿qué cambió ahora para que diga que yo hago campaña? No sé. Yo solo quiero que la gente se entere qué pasa en la Obra Social, qué pasa con los medicamentos y demás”.

Asimismo, la delegada aseguró que no sabe si “Carlos Córdoba defiende al Gobierno o a los trabajadores. Todo lo que pasa y lo que la gente se entera es por los delegados que salimos a hacer denuncias públicas. Porque hacemos las denuncias en el Tribunal de Cuentas ¿A quién tengo que pedir ayuda?, ¿al SOEM?, ¿a la CTA? Si yo soy representante de ATE”.

Además, señaló que hubo trabajadores “reubicados y el que tiene que dar una mano es el gremio. Nosotros podemos presentar notas, pero ATE se tiene que sentar. Ayer se juntaron y dijeron que hablaron, no sé qué habrán hablado ¿A quién le cree ATE? ¿A los delegados del gremio o a los funcionarios? ¿De qué lado está Carlos Córdoba?”.

Finalmente denunció que “las directoras en OSEF no están. Yo volví el 3 de enero y todavía no las vi. Yo me he cansado de presentarles las denuncias. Pero siempre responden que los funcionarios dicen otras cosas, entonces ¿a quiénes les van a creer?”.

“Hay trabajadores que se desafiliaron porque ATE no hace nada. Porque la cabeza del gremio no hace nada ¿Me tengo que afiliar con los municipales?, ¿con los judiciales? Con el SUTEF no, porque hace dos años que está guardado”, cerró.