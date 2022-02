UOCRA: “Es un grupo de gente que no es afiliada, no sé qué quieren hacer”, dijo Ramírez

El secretario general de la UOCRA, Julio Ramírez, dialogó con Radio Provincia sobre el conflicto de la sede de Miguel Torelli 1228; en esta línea, manifestó que se trata de trabajadores que “han estado en la UOCRA. Pero cuando ya no están en actividad, dejan de ser afiliados, porque cuando estás desocupado no sos parte del gremio. Si son afiliados está muy bien que se manifiesten, pero si no están ocupados son desafiliados y no tienen nada que hacer ahí”.

“Que presenten la denuncia donde corresponde. Esta gente estuvo trabajando en su momento y cuando no hubo trabajo dejaron de ser afiliados. El estatuto tiene las reglas para presentar listas. Estaban desocupados y no podían. Si no viene cualquiera a presentarse. Quedaron afuera y ahora a llorar al campito”, agregó.

Por último, contó que “todavía no son las fechas de las elecciones. Yo creo que el Juez tiene que actuar y veremos qué pasa. Nosotros esperamos pacíficamente a ver qué decide el juez”.

“Esta gente no puede pedir nada, porque no son nada, no existen. Va a venir un Juez y verá que no son nada”, concluyó.