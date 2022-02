Reabrió la panadería La Unión en Tolhuin

Reabrió después de la reconstrucción por un incendio la panadería La Union en Tolhuin, con un acto al que asistieron familiares, amigos, empleados, allegados, aunque la apertura al publico se realizaría desde el viernes 25.

En esta oportunidad Emilio Saez descubrio una serie de esculturas en homenajes al ARA San Juan, al Dr. René Favaloro y a Oscar “Mingo” Gutiérrez y la Hermana Carla.

En declaraciones a la prensa, Emilio Saez dijo que en la inauguración “tratamos de que la parte espiritual y moral cuente con un espacio especial. Estaba loco por compartir esto con gente amiga y que sé que me quiere mucho. En realidad esto fue un apartado y quizá, en unos días, podamos realizar una inauguración oficial que no será una inauguración sino que será un traslado de toda la elaboración a este nuevo espacio”.

“Hay muchas cosas que poner y organizar. Si esta semana nos dan el gas, es probable que el viernes 25 abramos”, dijo Emilio y agregó que “nos damos cuenta que somos un mal necesario, la gente nos da un empuje que hubiese sido imposible lograrlo sin ese apoyo”.

Con su voz quebrada, Emilio dijo que “de ahora en más me quedaré agradeciendo a cada una de las personas que entre a la panadería porque creo que será lo más lógico ya que cuando imaginaba la inauguración, me preguntaba ‘a quién no invito’ y era muy complicado para mí ya que esta panadería la reconstruyó la gente y no dejaré nunca de recalcarlo porque fue así”, cerro Emilio.