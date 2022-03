Jubilado de Tolhuin denunció penalmente al directorio de la OSEF por abandono de persona

El jubilado Pedro Jorge Amarilla de Tolhuin radicó una denuncia penal a Mariana Hruby, Leonardo Olgiatti, Soledad De Fabio y Andrea Rosana Rodríguez, directores de la Obra Social del Estado Fueguino, por abandono de persona. Además de describir la situación sanitaria de su familia, exige que la institución ponga más consultorios en la localidad mediterránea.

“Hace 21 años que vivo en Tolhuin, tengo 65 años y necesito más cuidados, pero no puedo andar viajando a otras ciudades a hacer controles o radiografías, en Tolhuin somos más de diez mil personas y necesitamos consultorios de odontología y pediatría, pero también que un hospital de alta complejidad que podría prestar servicios a las otras ciudades”, propugnó.

“Trabaje en Salud de la Provincia desde el año 1987, me jubilé en el 2010. Tengo 65 años, una familia, esposa y tres hijas menores. Mi esposa sufre de hipotiroidismo, mi hija de 15 años tiene miopía y necesita tratamiento maxilofacial, lo que en Tolhuin no tenemos; no contamos con ninguna cobertura, solo la farmacia que se corta por falta de pago cuando más necesitas”, lamentó el entrevistado.

“Decidí hacer una denuncia penal a los directivos de la OSEF y no una simple exposición porque es una situación que viene de años. Hace mucho tiempo estoy esperando que hagan algo por Tolhuin, no me preocupo por Río Grande o por Ushuaia porque estas ciudades tienen clínicas privadas donde se puede elegir al médico que trabaja o no, con la Obra Social”, agregó.

En tal sentido dijo que “nosotros en Tolhuin solamente tenemos una oficina y una empleada que entrega los contactos de celulares para los médicos. Yo necesito una presencia real, no un cadete”. Acá (en Tolhuin) hay dos mil afiliados que aportan obligatoriamente, viene descontado en sus recibos de sueldo. Mínimo son 5 mil pesos mensuales que le descuentan a cada uno y suman unos diez millones de pesos por mes y no tenemos siquiera un consultorio odontológico ni siquiera pediátrico, no tenemos nada. Tenemos que llamar por teléfono a Río Grande o viajar a Ushuaia unos 120 ó 150 kilómetros por día, lo que entre ida y vuelta, más los recorridos, son unos 300 kilómetros que hay que hacer en el día buscando al médico que trabaje con OSEF y cuando lo encuentra, el profesional nos dice que no nos atiende por falta de pago”.

Insistió en que “esto no es de ahora sino que viene desde hace mucho tiempo y por eso la denuncia es contra los directivos de la Obra Social porque parece que ellos están cobrando el sueldo, paseando y viajando -que es lo que yo opino en lo personal- y se enriquecen con nuestro sueldo, a nuestra costilla y encima se ríen de nosotros”, lamentó.

Compartió que “me siento abandonado, siento que no me están apoyando, que no me están brindando los servicios que necesitamos y eso que ellos (los directivos) están trabajando para eso”. consultado sobre la farmacia en Tolhuin,

Amarilla dijo que “hay una, pero a veces no le pagan; los médicos del Centro Asistencial (CAT) hacen malabares con nosotros, con gente de nuestra edad, porque por ejemplo, hacernos un ecodoppler coronario tengo que ir a buscarlo a Río Grande y no atiende nadie; tengo que hacerme mis estudios, mis controles, aunque conseguimos uno que trabaje en Río Grande, pero a costo de viajes y en Tolhuin no tenemos esos servicios y por eso la denuncia es contra esos ‘atorrantes’ y no voy a decir ladrones porque está a la vista, lo que sí tienen que dar un paso al costado y dejar el cargo a otras personas que sí están capacitadas”, dijo en tono admonitorio.

También lamentó que “antes nosotros podíamos elegir a nuestros delegados con voz y voto y desde la época de (Rosana) Bertone -hace unos cinco años- si bien podemos elegir a nuestros delegados, éstos no tienen poder de decisión en el Directorio de la OSEF. Si ellos dicen que recibieron en ese estado a la Obra Social, son también cómplices de los malos tratos que nos brindan a nosotros los anteriores porque ellos tenían que haber hecho la denuncia de cómo recibieron a la OSEF y sino lo hicieron, son cómplices. Yo me siento abandonado, si me pasa algo, a dónde voy a ir”, volvió a lamentar.

Fuente: Provincia 23