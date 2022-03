“Me parece que no resisten unos cuantos archivos”, disparó Urquiza contra Martínez

La vicegobernadora Mónica Urquiza replicó por Radio Provincia a las críticas de la legisladora justicialista Myriam Martínez, frente a las posiciones públicas del legislador del MPF Pablo Villegas, que generó cruces en la sesión especial.

“La Legislatura venía tranquila pero evidentemente el llamado a la reforma de la carta orgánica hace que algunos se empiecen a poner nerviosos, que otros se ofendan por algunos comentarios, y es parte del juego de la política”, dijo.

“En la renegociación de la deuda a la que pudo acceder el gobierno uno hace comentarios y se ofenden, pero parece que no recuerdan cuáles fueron sus posicionamientos anteriores. Me parece que no resisten unos cuantos archivos”, disparó.

“Uno se convence cada vez más que esta alianza del MPF con FORJA es lo que correspondía y que no nos hemos equivocado. Se hizo una reestructuración de un endeudamiento que en su momento discutimos en el bloque del MPF, cuando era legisladora, y uno no olvida las discusiones que tuvimos, aunque no había espacio para opinar o aportar”, señaló de la oposición a ese endeudamiento que ahora es reestructurado.

“Ahora ante un comentario del legislador Pablo Villegas, que estuvo en la gestión anterior, salen a decir que hace demagogia o los confunde. Pero uno no está confundido, porque si recordamos el origen del empréstito, tiene que ver con la famosa detracción del 15% de coparticipación que se destinaba al fondo de sustentabilidad del ANSES.

“El Ministro de Finanzas justamente dijo eso, porque si mañana teníamos que pagar 909 millones de pesos sería un gran impacto para la provincia. Esto va a servir para destinar recursos a otras áreas y además se van a obtener otros recursos por la emisión de letras, donde va a tener prioridad la OSEF”, remarcó.

“Estos recursos de la gestión Bertone eran endeudamiento y la Constitución prohíbe destinarlos a gastos corrientes, para que recuerde la legisladora (Myriam) Martínez. Cuando hablan de confundir y de demagogia, nosotros tenemos muy claro que somos oficialistas, pero somos críticos de lo que entendemos que no está bien. Para esto formamos parte de una coalición de gobierno”, sentenció.

“Yo celebro que la legisladora Martínez diga que tiene excelente relación con el gobernador, con el jefe de gabinete, y que si tiene una duda puede levantar el teléfono, porque yo como legisladora provincial tenía que recurrir a la ley de acceso a la información pública. En el pedido de informes a Worman (ex presidente de la DPOSS) me chicanearon porque no había puesto un domicilio para el envío de la documentación y me notificaron de esto en mi propio despacho. Gorbacz nos negó siempre la información del escándalo del ex secretario de Seguridad Ezequiel Murray -denunciado por millonarias compras secretas-. Me alegra mucho y agradezco a la legisladora que diga esto públicamente sobre la relación actual con el gobierno, porque era lo que nosotros buscábamos: que todos pudiéramos acceder a la información. El diálogo es fundamental y este es un gobierno democrático”, ratificó.

“Yo recuerdo que Myriam Martínez decía que Melella la enojaba, la fastidiaba, la daba tristeza, que era Fabiana Ríos. Por suerte se dio cuenta de que no era así y que hay una manera distinta de hacer política. Nosotros no somos obsecuentes, reconocemos aciertos y desaciertos y tenemos claro el lugar donde estamos parados. Los que ahora le tiran flores al gobierno son los que decían que Rosana Bertone se merecía la reelección por todo lo que había hecho por los fueguinos y fueguinas. Hay que recordar algunas cosas”, recomendó.

Rumores de nueva fórmula

Respecto de los rumores de una fórmula Melella-Martínez para el 2023, les restó importancia. “Nuestra coalición de gobierno tenía un objetivo y se va cumpliendo, en algunos casos demorado por la pandemia, pero nuestro pensamiento no está en el 2023. Las cosas se irán dando. Cuando acordamos la coalición también se fue dando, y en algún momento también dijeron que el MPF estaba muerto y no existía más. La verdad es que el MPF ha demostrado que no es así y parece que permanentemente están tratando de hacernos desaparecer del mapa político”, fustigó.

“En el 2023 veremos si la coalición continúa o no y, de continuar, se verá si es Mónica Urquiza u otro referente de nuestro partido el que acompañe. Falta mucho todavía”, manifestó.

Elección de convencionales

En cuanto a la elección de convencionales, adelantó que el MPF no irá en ningún frente, si bien la decisión la tomará la convención con los afiliados. “Estamos dialogando con todos y por supuesto vamos a participar de la elección. Entre hoy y mañana se definen las alianzas y es muy probable que nosotros participemos como MPF, pero hablamos con todos, con FORJA, la UCR, el PJ y el diálogo es permanente. Luego podremos acordar en algunos puntos o no, pero por ahora lo que analizamos y mi posición personal es ir como MPF. Irán los mejores candidatos del partido y los que quieran participar. Esta es una elección muy particular y el MPF también participó cuando se dictó la carta orgánica. Es una elección local para Ushuaia y tampoco estamos eligiendo a quién va a gestionar y llevar los destinos de la ciudad. No se elige intendente ni gobernador, sino convencionales”, marcó como diferencia, al no seguir la lógica de la coalición actual.

“El MPF tiene un origen municipalista y una visión particular del desarrollo de la ciudad, y por eso lo más probable es que vayamos solos. Esto no tiene nada que ver con que FORJA como fuerza política tenga otra visión”, aclaró.

Fuente: Provincia 23

Entrevista completa por Radio Provincia

https://www.mediafire.com/file/hswg22x6j92qnr6/Monica_Urquiza.mp3/file