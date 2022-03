Maciel: “se trata de la lucha por la conquista de los derechos para toda la comunidad”

El Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego AeIAS, a través de la Subsecretaría de Diversidad perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano y en conjunto con el Ministerio de Salud, llevaron adelante la inauguración oficial del Consultorio de Diversidad “Nicolas Cristal”. Se trata de un espacio de atención integral destinado a asegurar el acceso a la salud al colectivo LGTBIQ+. La apertura del mismo fue realizada en el CAPS N°3 del barrio Margen Sur de la ciudad de Río Grande.

El funcionamiento será los días viernes de todas las semanas durante dos horas que serán destinadas a consultas y asistencia integral. El equipo está conformado de manera interdisciplinaria y cuenta con una médica generalista, un psicólogo, un trabajador social, agentes sanitarios, una endocrinóloga, enfermeras y enfermeros.

En relación a la inauguración del espacio, el Ministro de Desarrollo Humano, Marcelo Maciel, expresó: “agradezco el trabajo del Ministerio de Salud y fundamentalmente a nuestra Subsecretaria de Diversidad y a todo su equipo. Ahora podemos contar con un espacio específico para que las personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+ puedan acceder a servicios de salud integral. Esto apunta a que podamos visibilizar las necesidades de nuestra comunidad en un lugar particular”.

El Ministro señaló que: “a veces estos espacios nos permiten reflexionar y comprender que todos deberíamos tener acceso a todos los derechos, pero cuando esto no sucede nosotros como Estado debemos potenciar y problematizar a través de acciones políticas concretas que eso se cumpla. Se trata de la lucha por la conquista de los derechos para toda la comunidad. Es importante que podamos entender que esa persona que exige y necesita ese derecho a la salud es uno de los nuestros”.

Por su parte, la Subsecretaria de Diversidad Victoria Castro hizo mención a que es el primer espacio inaugurado para consultas de este tipo en la ciudad de Río Grande y expresó que: “es un día de mucha emoción y alegría, es algo que veníamos trabajando con Salud, con Ezequiel Lagoria puntualmente desde que empezamos la gestión. Luego de la pandemia retomamos este camino que ya veníamos transitando, justamente con este consultorio que ya viene funcionando en Ushuaia.

Victoria Castro explicó que: no es un espacio diferencial, es un espacio donde el personal se ha capacitado en cuestiones que tienen que ver con la diversidad y con la atención que necesitamos las personas trans. Este es un lugar donde nuestro colectivo va a tener un acercamiento real por primera vez a la salud ya que existen personas que jamás se han atendido. Se trata de no exponernos a cuestiones que nos alejan del acceso a la salud, el conflicto tiene que ver con que hasta el momento no podíamos contar con espacios de trato digno por la discriminación, las burlas y el bullying que sufrimos las personas que transitamos las identidades libremente”.