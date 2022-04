El Gobernador de la Provincia visitó Yacimiento Petrolero operado por ROCH

El gobernador de la provincia de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, recorrió yacimientos petroleros operados por Roch que se encuentran ubicados en la zona norte de Río Grande, en el marco de una serie de visitas que realizó por el sector. Lo hizo acompañado del Ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita, el titular de AREF, Oscar Bahamonde y el secretario de Hidrocarburos, Alejandro Aguirre.

Cabe resaltar que la actividad petrolera estuvo detenida a lo largo de cuatro años y que la importancia de la reactivación del sector radica en la generación de empleo y regalías para la provincia.

En esta línea, Aguirre comentó que “ luego de cuatro años sin actividad en Tierra del Fuego, estamos en un pozo mostrando la reactivación de la actividad en la provincia”.

“Tierra del fuego está posicionada en el universo de lo que son las provincias petroleras segunda en el ranking”, dijo, al tiempo que añadió: “esto nos da la posibilidad de plantear proyectos que no solo tienen que ver con la producción de hidrocarburos, sino que estamos pensando, a través de lo que nos ha dicho el Gobernador, aumentar la incidencia de los hidrocarburos, no solo a nivel país con aumento de producción, sino con lo que tiene que ver con darle valor agregado in situ” y, además, explicó que “esto genera mano de obra, estamos apuntando a distintos convenios y acuerdos para mejorar la situación en Tierra del Fuego, mirando al desarrollo económico y crecimiento productivo de la provincia”.

En esta línea, el funcionario provincial señaló que “el mundo está girando hacia la transición energética, para las transmisiones que produce la actividad hidrocarburífera en el mundo”, y que “en este sentido, venimos estudiando, a través de análisis y estudios, y ahora con el último convenio que firmamos con Total, una empresa de envergadura mundial, la posibilidad de desarrollar energías renovables y producir nuevos combustibles de energías limpias”.

Por su parte, Ricardo Chacra, presidente de Roch, contó que “estamos en Tierra del Fuego desde hace 30 años y hemos desarrollado nuestra actividad, los yacimientos y, en esta etapa, lo que iniciamos es la perforación de dos pozos”. “Este es el segundo que estamos haciendo, que es dirigido y tiene un tramo horizontal muy importante”, siguió, y agregó que “es una tecnología nueva, que se está usando en Vaca Muerta y que, acá, es el primero que se está haciendo”.

A su vez, el representante de Roch indicó que “la importancia de este pozo y de este inicio de actividad es el potencial desarrollo que se puede llegar a tener en las áreas a través de pozos horizontales. Si esto es exitoso, habilita la continuidad de perforación de muchos pozos más, muy interesante para el desarrollo de la provincia, genera trabajo, actividad, riqueza, no solamente en conocimiento, también genera muchas regalías, crecimiento”.

Asimismo, consideró que “la actividad petrolera en la provincia puede ser un motor muy importante, la provincia es muy rica en petróleo, solo hay que tener posibilidad de buscarlo y desarrollar la actividad”.

Finalmente, explicó respecto a la perforación que “este es un equipo de 1000 hp, eléctrico en gran parte y moviliza arriba de 50 o 60 personas de actividad permanente”.