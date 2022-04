“No estoy de acuerdo” en la modificación de la Carta Orgánica para beneficios políticos

El ex intendente de Río Grande, Ingeniero Jorge Martín aseguró que está alejado de la política y cuestionó la modificación de la Carta Orgánica para beneficio político de algunos pocos.

Martín habló en el Programa “Los Protagonistas” e hizo un recorrido por la gestión que realizó en Río Grande, y dijo que varias veces lo invitaron para ser parte de nuevo en la política, hecho que descartó: “varias veces me dijeron de volver, pero no. Creo que ya cumplí”. Recordó todo lo que realizó durante su gestión y el desarrollo que le dio a Río Grande cuando venía creciendo como ciudad.

“Hoy regresar es casi imposible, porque habría que empezar a remar desde muy abajo. Y no, ya no tenemos ganas de eso. Hay mucha gente nueva, mucha gente que se jubiló, mucha gente que fue a otros lugares, entonces el conocimiento que puede tener algunas personas es mínimo sobre uno, entonces habría que remar demasiado. Hay que dejarle el espacio a la gente joven”, expresó.

El ex intendente defendió la gestión que se lleva adelante en la Provincia y en los municipios y sostuvo que Tierra del Fuego tiene un desarrollo a pesar de la época complicada en la que se está: “Hay mucho potencial”.

El ex funcionario rechazó el cambio de la Carta Orgánica al sostener que no está de acuerdo: “Sí es por una necesidad netamente política, de decir, el intendente que está quiere volver a ser (reelegido) y modificar una Carta con el costo que eso significa, no tiene sentido para mí”. “No estoy de acuerdo, ahora si realmente la Carta Orgánica en sus artículos, ha quedado obsoleta, entonces sí, hay que trabajar y modificar, pero si solamente tiene el espíritu político de una reelección para el intendente porque no tiene lugar, o sea, porque no van a competir por la Gobernación, no estoy de acuerdo”, sostuvo contundente y reiteró “No estoy de acuerdo, porque es un gasto enorme que sufre una ciudad y que sería solamente en beneficio de unos pocos”.

Al ser consultado cómo ve la Unión Cívica Radical actualmente, Martín no dudó en sostener que ve con gusto que haya una presidencia ocupada por una mujer , porque “tiene que crecer el radicalismo y tiene que volver a aspirar a ocupar cargos”.

Entrevista completa Radio Provincia