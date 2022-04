El Gobernador Melella encabezó la apertura del Consejo Federal de la Televisión Pública

El Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella participó de la inauguración del Consejo Federal de la Televisión Pública que sesionará durante dos días en la ciudad de Ushuaia. Acompañaron al mandatario fueguino, la Vicegobernadora, Mónica Urquiza; la subsecretaria de Medios Públicos del Gobierno Nacional, Rosaura Audi; el Vicepresidente de ENACOM, Gustavo López; el ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita; el secretario de Comunicación Digital y Medios de Tierra del Fuego, Jorge Canals y la Directora de la Televisión Pública Fueguina en Ushuaia y Presidenta del Consejo Federal de Televisión Pública, Paula Arruda.

El Consejo seleccionó a Tierra del Fuego como sede en el marco de los 40 años de la Gesta de Malvinas. Previo al acto de apertura, el Gobernador junto a integrantes del Gabinete Provincial y miembros del Consejo Federal de Medios Públicos, en presencia también de Ex Combatientes, Veteranos de Guerra de Malvinas y Herederos de la Causa Malvinas, realizaron la entrega de una ofrenda floral en La Plaza Islas Malvinas.

El Consejo Federal de Televisión Pública que, por primera vez desde su creación hace 15 años, se realiza en Tierra del Fuego, es un espacio de construcción colectiva que viene consolidando la meta de reforzar la condición de servicio público de los medios de comunicación, conectando a los más variados distritos y ayudando a la construcción común de entidad y ciudadanía.

Al respecto, el Gobernador Melella agradeció a los integrantes del Consejo que “en los 40 años de Malvinas, hayan decidido hoy realizarlo aquí, lo que habla de una mirada federal y una mirada de soberanía en serio”.

En continuación, el Mandatario reflexionó que “cuando se habla de lo público, siempre la referencia es que es de todos y los primeros en hacer el ejercicio de garantizar eso, somos los que tenemos un lugar de responsabilidad, los gobernantes o los responsables de los canales”.

“Desde la Televisión Pública tenemos que ser la voz de los que no tienen voz, ser el rostro de aquellos que nunca aparecen y eso no tenemos que olvidarnos nunca. Estoy orgulloso cuando uno mira la TV Pública y veo como se expresa el que vive en un pueblo lejano, el que a veces por su identidad o condición sexual no aparece en otros medios, o la situación que sea, tenemos que ser la voz y los rostros que el resto de los medios no muestran” expresó.

Por su parte, la subsecretaria de Medios Públicos de Nación, Rosaura Audi se refirió al anuncio de la conformación de la asociación de medios públicos y aseguró que “me alegra mucho estar y haber podido venir a este encuentro, donde se concreta un sueño de las televisoras públicas, que es el de tener su asociación y su personería jurídica, que le permitirá concretar acciones de mayor volumen y con mayor fuerza”.

“Los medios públicos tenemos el desafío de formar parte de la transformación digital, sabiendo las diferentes realidades y dificultades que tenemos en cada uno de nuestros lugares; podemos también ofrecer contenidos atractivos y de calidad, que tengan que ver con los intereses de los diversos públicos” aseveró.

Asimismo, el Vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López precisó que “la comunicación y la democracia van de la mano, a mayor pluralidad, a mayor diversidad, a mejor comunicación, mejor democracia”.

“La comunicación, es una industria, es un negocio, pero fundamentalmente es un derecho humano básico. Es por esto que es tan importante el rol de los medios públicos, provinciales y universitarios, en la construcción del sentido, en la construcción de la diversidad y en la construcción de la pluralidad” determinó.

El secretario de Comunicación Digital y Medios de Tierra del Fuego, Jorge Canals celebró la posibilidad de contar con el Consejo en la provincia y auguró que “en estas dos jornadas se pueda trabajar y se pueda llevar, a cada una de las provincias, este paso de lo analógico a lo digital, pero que en lo digital, podamos incluir a todas y todos los vecinos”.

“Hay algo que no nos podemos olvidar jamás, es que los medios públicos, la televisión pública, la radio pública tiene que estar siempre con la gente adentro, tiene que visualizar de qué manera puede llegar a aquellos lugares más recónditos, a los que tal vez la comunicación privada no llega”.

Finalmente, la Directora de la Televisión Pública Fueguina en Ushuaia y Presidenta del Consejo Federal de Televisión Pública, Paula Arruda, ponderó que “todos los que estamos sentados acá pregonamos el federalismo, se trata un poco de salir, del centro de nuestro país y empezar a trabajar sobre lo que nos importa, sobre las responsabilidades que tenemos, fuera de la Provincia de Buenos Aires”.

A su vez, la funcionaria subrayó “el trabajo en conjunto que hacemos con la Subsecretaría de Medios Públicos de la Nación, hemos encontrado ahí un aliado permanente para crecer” y continuó resaltando que “era un sueño poder hacer este consejo en Tierra del Fuego, es la primera vez y me siento muy orgullosa de esto”.

Por último, Arruda anunció que “todos los canales que integramos la televisión pública tendremos los 32 partidos del Mundial de Fútbol de Qatar 2022, tenemos los derechos y vamos a poder dárselo a la sociedad. Es algo que todos deseábamos transmitir en nuestras pantallas y nuevamente le agradezco a toda la gestión y el esfuerzo económico de la Secretaría de Medios de la Nación”.

Del encuentro participaron también Diputados Nacionales; Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Provincial; integrantes del Centro de Ex Combatientes de Ushuaia; Comisión Directiva del Consejo Federal de Televisión Pública; integrantes del Consejo Asesor, Sistema Argentina de Televisión Digital; autoridades de canales y radios provinciales; integrantes de la Televisión Pública Argentina.