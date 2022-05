El Municipio acompañó en Salta al Ushuaia RC en la presentación del Seven del Fin del Mundo

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Turismo, participó junto al Ushuaia Rugby Club de la presentación que se realizó en Salta de la 35ª Edición del Seven del Fin del Mundo.

Silvina Bello, al frente del área de turismo municipal, manifestó que “junto al Ushuaia Rugby Club estuvimos presentes en el lanzamiento oficial de un evento que es un clásico para la ciudad y para la disciplina del rugby a nivel nacional”.

En esa línea, aseveró que “para nosotros es un orgullo ser la ciudad anfitriona de un evento que celebra la figura encuentro y la amistad”, y valoró que “cada año el Seven del Fin del Mundo va experimentando más crecimiento y una mayor proyección a nivel local e internacional”.

Bello consideró que Ushuaia “es el destino ideal para este tipo de eventos no solo por sus bellezas naturales sino también por la calidad de su infraestructura turística, que tiene la capacidad de contener una propuesta de estas características”. Y agregó que “en nombre del intendente Water Vuoto invitamos a todos los salteños a visitar la ciudad no solo en el marco del seven sino durante todo el año”.

Finalmente, dijo que desde el área de Turismo “nos pusimos a disposición de los salteños para que disfruten de Ushuaia y se dejen encantar por la ciudad del fin del mundo”.