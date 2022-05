Tavarone sostuvo que es grave la contratación del CENTEC “porque se hizo de manera directa”

El Dr: Valter Tavarone fue muy crítico por Radio Provincia de la manera que se viene llevando a cabo la campaña para la elección de Convencionales Constituyentes: “es una campaña rara, muy distinta, con la poca o mucha experiencia que uno tiene en esta materia”, se ve que” la gente no está incentivada”. Hay que “hacer un esfuerzo terrible para poder llevarla a cabo”.

En cambio, desde “el sector que tiene la lista oficialista utilizan todos los medios disponibles desde el municipio para hacer publicidad oficial, que está prohibida”, sostuvo

Tavarone, cuestionó fuertemente la contratación de la organización no gubernamental sin fines de lucro CENTEC, porque fue “sin ningún tipo de licitación y obviamente incumpliendo la Carta Orgánica, cosa de la cual el señor Intendente nos tiene acostumbrados. Quiere modificar algo que el Señor (Walter Vuoto) no cumple y que no sé, sí conoce…”.

La contratación del Laboratorio de Software CENTEC, es vista por Tavarone, como algo “grave, porque se hizo por contratación directa”.

Mientras que al hablar del uso y abuso de los medios oficiales para hacer publicidad de campaña, dijo que coloca al resto de las fuerzas políticas en una situación de desigualdad, “cuando la campaña debió ser equitativa y transparente y haber sido con condiciones equitativas para todos”.

“Lamentamos que se trate en forma desigual todo a los que participamos en esta contienda, porque esa no es la esencia del espíritu, ni de la Carta Orgánica, ni de un sistema democrático de gobierno…”, anexó

Entrevista por Radio Provincia

