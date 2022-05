Elecciones Convencionales Constituyentes: “Hay un desconocimiento total y una falta de información”

La vicegobernadora Mónica Urquiza, y candidata por el Movimiento Popular Fueguino a la elección de Convencionales Constituyentes, sostuvo que “hay un desconocimiento total y una falta de información” sobre la elección a desarrollarse el 15 de mayo.

“Si uno comienza a charlar con los vecinos y explicarles de qué se trata la Carta Orgánica y la cantidad de artículos que se pretenden modificar y en qué podrían llegar a influenciar en la vida de todos nosotros”, a los vecinos les interesa, porque hay un desconocimiento total.

“No es casualidad que haya poca información, pero además, la verdad lo que a uno le preocupa mucho y nos preocupa en general al equipo y todos los candidatos del Movimiento Popular Fueguino, es la confusión que se genera cuando, por ejemplo, dicen que va a haber más obras por la modificación de la Carta Orgánica, y digo la Carta Orgánica es la Constitución de la ciudad”, es la que “establece las normas generales por las cuales nos vamos a regir”.

Son “los derechos y obligaciones que tiene, no solo el Ejecutivo Municipal, sino el Concejo Deliberante y nosotros mismos como vecinos. Son las pautas principales. Son las políticas públicas de cada gestión en particular, es lo que se lleva adelante”. Y “uno escucha, algunos candidatos oficialistas que hablan y dicen que el intendente u otro se merece la posibilidad de otra gestión. La verdad que no me parece la excusa”.

Entrevista Completa de Radio Provincia

http://https://www.mediafire.com/file/jc05a47qa0o5iwr/Monica_Urquiza.mp3/file