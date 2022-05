La Municipalidad de Ushuaia promociona el Turismo de Reuniones para la ciudad

La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Turismo, con la Agencia de Desarrollo Ushuaia Bureau, participaron de la edición de Meet Up Argentina “el año de la reactivación”. En este espacio se dan cita los referentes a nivel Nacional del Segmento de Turismo de Reuniones, tales como destinos sedes, organizadores, proveedores y prestadores de servicios.

En este marco, se llevó adelante la asamblea extraordinaria del Consejo Federal de Turismo (CFT) y la presentación del Plan Federal de Promoción de Turismo de Reuniones “activAR”.

Presidieron el acto de apertura el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens; el presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) y del FAEVYT, Gustavo Hani; el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), Ricardo Sosa; la Secretaria de Promoción Turística de la Nación, Yanina Martínez; el presidente del Consejo Federal de Turismo (CFT), Sebastián Giobellina; el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Lucas Delfino; y el CEO de la Global Association of the Exhibition Industry, Kai Hattendorf.

En el ámbito de la feria, Ushuaia contó con un espacio compartido con otros destinos de la Patagonia, donde se realizaron diferentes encuentros con hosted buyers, quienes reúnen intereses especiales a la hora de buscar alternativas para dar cursos y organizar congresos, ferias y exposiciones en diferentes plazas. La ciudad ofrece un escenario especial y particular con un gran potencial como destino sede.

La secretaria de Turismo de la Municipalidad, Silvina Bello, destacó que “en los últimos años, el Turismo de Reuniones ha cobrado mayor preponderancia, es un producto que genera muchos puestos de trabajo, incrementa los beneficios en el destino y propicia sinergias más profundas en la cadena de valor”.

“Asimismo, trabajar en pos de que Ushuaia logre posicionarse como un destino central en el ámbito del Turismo de Reuniones, es un objetivo estratégico primordial que nos ha señalado el intendente Walter Vuoto para seguir trabajando y potenciando”, concluyó Bello.