Jorge Taiana inauguró el Sitio Radar Transitorio en Río Grande

El Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, acompañó al Ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, en la inauguración del Sitio Radar Transitorio Río Grande emplazado en la zona de Cabo Domingo, vinculado al sistema de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA). Se trata de un Radar Primario Argentino con el que se podrán identificar aeronaves no cooperativas y tránsitos aéreos irregulares en el Atlántico Sur.

Estuvieron presentes el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Teniente General Juan Martín Paleo, el Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Brigadier General Xavier Isaac, el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Julio Guardia, el Intendente de Río Grande, Martín Pérez, Veteranos de Guerra y funcionarios y funcionarias de diversas áreas del nivel local, provincial y nacional.

Respecto a las nuevas instalaciones, el Gobernador Melella sostuvo que “esto representa un gran paso, primero por una apuesta del Gobierno Nacional y del Ministerio de Defensa por la soberanía. También por la presencia de la Base Naval Integrada que va creciendo, la próxima presencia permanente del Ejército Argentino, la presencia de la Fuerza Aérea”.

“Tener el equipamiento necesario para el control de soberanía es más que importante. Eso muestra a las claras que nuestro gobierno tiene una mirada fija y fuerte sobre la Tierra del Fuego y sobre el Atlántico Sur”, agregó.

Asimismo, subrayó que “es muy importante que después de muchos años se vuelva a poner en marcha este radar con tecnología argentina, reemplazando uno de tecnología norteamericana”.

“Nosotros celebramos cada paso que se viene dando en defensa de la soberanía y de presencia de las fuerzas en nuestra provincia”, concluyó.

Por su parte, el Ministro Taiana dijo que “estamos cumpliendo un plan que es la recuperación de las capacidades de defensa de la Argentina. En este caso, las capacidades de vigilancia y control a través de la radarización”.

“Este proceso comenzó hace tiempo. Se desarrolló primero en el norte y viene descendiendo hacia el sur. Los próximos a inaugurar están en Mercedes, Corrientes y en Tostado, Santa Fe. Pero ahora hemos querido recuperar mayor presencia en el sur, en la isla grande de Tierra del Fuego, donde además estamos fortaleciendo esta Base Naval Integrada, estamos fortaleciendo la presencia del Ejército y estamos recuperando presencia de la Fuerza Aérea”, detalló.

En este sentido, destacó que “ahora estamos recuperando un mecanismo de vigilancia y control de nuestro espacio aéreo y del conjunto de la zona para observar los vuelos que no sean declarados, los vuelos que no sean operativos, los vuelos que no cumplan con todos los mecanismos de información”.

“Nosotros lo vamos a hacer porque vamos a ejercitar en plenitud los derechos y deberes que nos impone la soberanía sobre nuestro territorio, sobre nuestro mar y sobre nuestro espacio aéreo. Para eso vamos a fortalecer nuestra presencia en todo el territorio nacional, pero, en particular en el sur, porque miramos a esa Argentina atlántica, a esa Argentina con un gigantesco mar continental, a esa Argentina con sus islas en la zona, a esa Argentina antártica, a esa Argentina bicontinental”, expresó.

Durante el acto, el Brigadier Mayor Veterano de Guerra de Malvinas, Rodolfo Eduardo Centurión, compartió experiencias vividas durante el conflicto de 1982 y recordó el apoyo recibido en aquel momento de parte de los vecinos y vecinas de Río Grande. También hizo uso de la palabra el Brigadier General Xavier Julián Isaac, quien destacó la importancia de contar con un nuevo radar para controlar el espacio aéreo argentino.