Melella anunció el pago total de la deuda histórica a la OSEF

El Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, presentó este martes el Plan de Acción para el Fortalecimiento de la Obra Social Fueguina. Entre las principales medidas se incluye el pago total de la deuda histórica con el organismo que ronda los 450 millones de pesos.

En uso de la palabra, el mandatario provincial sostuvo que “si hay algo nos identifica y nos une es el interés de que la obra social de respuestas, funcione y sea sustentable”.

“Lo que hoy anunciamos no significa que no se sigan discutiendo otras cuestionen de fondo y de base de los proyectos de ley presentados en la Legislatura. Pero sí queremos dar hoy un corte a esta preocupación y dificultad que nosotros somos conscientes que nuestros afiliados sufren y han sufrido”, recalcó.

En este sentido, Melella aseguró que “queremos que cualquier servidor público reciba la mejor cobertura de esta obra social, cuyo abanico de servicios supera a cualquier otro ofrecido por obras sociales públicas o prepagas”.

“Venimos de años de congelamiento salarial y eso no es menor, porque eso significó que los recursos que tenían que ingresar a OSEF se estancaron, pero no se estancó el proceso inflacionario y así empezó a crecer el déficit. La inflación acumulada entre el 2017 y 2021 fue de más del 500%, teniendo en cuenta que en 2017,2018 y 2019 teníamos todavía congelamiento salarial hasta que asumimos nosotros. Y en los medicamentos el acumulado fue más de un 1300%. Estos datos nos indican un diagnóstico y por qué los recursos no alcanzan”, explicó.

En cuanto a las medidas para fortalecer la obra social, el Gobernador indicó que “queremos capitalizar nuestra obra social y para eso la primera acción que vamos a llevar adelante es el adelanto y cancelación del plan de pago de la deuda histórica y sus intereses acumulados. En su momento se firmó un plan de pago de 180 meses y con el proceso inflacionario que hay eso solo sirve para descapitalizar la obra social. Nosotros vamos a cancelar la deuda histórica de la OSEF”.

“La segunda acción es el pago total a todos los prestadores de la obra social. Hablo de los centros médicos, de los médicos que tienen convenios particulares, de las farmacias, de todos. No lo hicimos antes porque tuvimos que recurrir a la colocación de letras para obtener los recursos, un gran trabajo entre el Ministerio de Finanzas Públicas y todas las áreas de gobierno”, destacó.

“Pero esto no es suficiente. Hemos avanzado además en la certificación de la deuda de la Rupe con la obra social y de la obra social con los hospitales”, informó.

Con respecto a esto, Melella dijo que “tenemos un aliado que es el sistema público de salud, por eso tenemos que fortalecer esa alianza entre la obra social y los hospitales”.

“Con la Ministra Di Giglio estamos trabajado en el Plan de Salud 2030. Queremos un sistema de salud público fuerte y que sea el mejor. Hemos incorporado profesionales. Estamos trabajando en el hospital de Ushuaia para reconstruir la parte que se quemó, pero también estamos avanzando en las nuevas obras de los hospitales de Ushuaia y Río Grande, porque la fuerza tiene que estar en el sistema público de salud”, acentuó.

El Gobernador expuso también que “hemos decidido además tener una auditoría y asesoría externa para establecer protocolos y un vademécum, con la finalidad de tener transparencia en las prestaciones y claridad de lo que se brinda. También será importante fortalecer la auditoría médica porque inyectamos recursos y tenemos que optimizar en qué los invertimos. Asimismo queremos el incremento de prestaciones médicas en los hospitales. Para eso habrá infraestructura y recursos, porque los vamos a cuidar mucho más”.

Por otra parte, el mandatario declaró que “también tenemos que optimizar los recursos propios para que la obra social sea fuerte y sostenible en el tiempo. Por eso vamos a establecer montos fijos a los prestadores privados congelados hasta diciembre. Otro punto es cuidar el salario, es por eso que vamos a incrementar dos puntos de las contribuciones patronales, no personales”.

Melella señaló asimismo que “como el tema de los medicamentos también es crucial, en los próximos días estaremos firmando con la cámara de farmacias a nivel nacional un convenio para tener el servicio integral de dispensa de medicamentos en todas las farmacias propias y convenidas de la provincia y en el resto del país”.

“Otro punto que pondremos en marcha es un consejo consultivo técnico junto a todos los trabajadores con participación paritaria para el análisis de avances y planificación de objetivos, mientras se sigue discutiendo en la legislatura la ley, la autarquía, el proceso de cambio o no del directorio. Nosotros no queremos hacer de esto una cuestión política y son las medidas que desde el ejecutivo podemos llevar adelante. Es una decisión que realmente el afiliado y el servidor público tenga la mejor atención médica”, dijo.

Finalmente, Melella resaltó que “creemos que con estas acciones volvemos a poner en pie nuestra obra social. Estas medidas buscan capitalizar la obra social y darle esa fuerza de control y de auditoría que tiene que tener, pero por sobre todas las cosas brindar el mejor servicio a sus afiliados. Agradezco a todos los funcionarios y funcionarias, trabajadores y trabajadoras de la OSEF y a todos los sectores que trabajan por el bien de nuestra obra social”.

Acompañaron al Gobernador Melella, la Presidenta de OSEF, Mariana Hruby y su vice, Leonardo Olgiatti; los legisladores provinciales Federico Greve, Damián Loffler, y Federico Sciurano, al igual que los concejales de Río Grande Diego Lassalle, Miriam Mora, Walter Campos y Javier Calisaya. Estuvieron en la mesa además representantes de la ATE, SUTEF, UPCN, SOEM, ATSA. Desde Ushuaia via remota participó la Vicegobernadora, Mónica Urquiza; la legisladora Mónica Acosta; el legislador Emmanuel Trentino; el presidente de la Caja de Previsión Social, Carlos Iomi; el vicepresidente de la Caja de Previsión Social, Juan Pablo Quinteros; la Vocal por los Pasivos, Patricia Blanco y la vocal por los Activos, Norma González. Desde Casa Tierra del Fuego tomó parte delegado de OSEF en Buenos Aires, Juan Di Siervi.