“Yo pedí irme”, sostuvo Manfredotti quien puso en duda la reelección de Melella porque el gobierno está debilitado

El presidente del Partido Solidario, Leandro Manfredotti, quien se desempeñaba como Secretario de Asuntos Gremiales fue desafectado junto con la ahora ex secretaria de Justicia Daiana Freiberger, que ocupaba el segundo lugar en la lista de candidatos a convencionales de Ushuaia. Como Partido Solidario buscarán integrar un nuevo frente electoral, teniendo en cuenta que a nivel nacional son parte del Frente de Todos, dijo.

Por Radio Provincia Manfredotti explicó que, si bien fue desafectado formalmente, se fue por propia voluntad. “La decisión de irnos del gobierno -junto con Freiberger- se dio una vez finalizadas las elecciones de constituyentes municipales. Yo hablé con el gobernador y me llamó la atención, porque fue como una psicopateada: dijo que estaba muy contento con el trabajo que veníamos haciendo pero que, por mi culpa, por lo que dije y mi situación, me tenía que sacar”, señaló, dado que por las redes sociales había expresado que era “muy difícil hacer campaña con un gobernador que representa la anti política”.

Aseguró que el gobernador le manifestó que “tenía el lugar abierto en otro ministerio, en otro cargo, y que era una decisión mía. Mi contestación ante este planteo fue que no me sentía parte de este gobierno, que no me sentía representado”.

“Cuando decidimos acompañarlo a Gustavo Melella fue para ser parte de un gobierno inclusivo, que nos representara. La mayoría de los funcionarios no se sienten parte, y son muchos funcionarios porque hay 1.800 con la última incorporación a Salud. Eran 1.065 y se fueron a 1.800, y no hay directivas claras. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene”, sostuvo.

“Uno se pone la camiseta de la gestión y tiene criterio. En el caso de mi Secretaría, en marzo de este año en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, el gobernador basó su discurso en función del trabajo que había hecho mi Secretaría “Espero que continúe lo que armamos y llevamos adelante en cuanto a negociaciones salariales, mejora de los derechos y obligaciones de los trabajadores y que se pueda seguir adelante con ese proceso que se inició”, expresó el ex funcionario.

Negó estar “despechado” por su apartamiento del cargo: “Si hubiese sido por despecho, sería porque me hubiesen echado, pero acá yo pedí irme. No es una cuestión económica, porque si no, me hubiese quedado callado trabajando. Esto no es despecho, sino que veo que en 2023 no vamos a ser una opción de gobierno si seguimos por este camino”, advirtió.

Para Manfredotti está en duda la reelección de Melella porque el gobierno está debilitado y se están yendo sus aliados.

Además, expuso que en lo que va de la gestión de Melella son permanentes los ingresos a planta, de amigos y personas con afinidad, e incluso de familiares del secretario general del SUTEF.

“En estos años de Gustavo Melella hubo casi dos mil ingresos a planta permanente. Cada mes entran 68 personas nuevas al Estado y el Partido Solidario no metió a nadie en la planta”.

“El único que toma la decisión de quién entra y quién no es Gustavo Melella, por afinidad, por arreglos con los sindicatos, por amistad. Por esas cuestiones han entrado familiares de muchos, del mismo secretario general del SUTEF (Horacio Catena), que no se venían desempeñando en ningún lado y entraron de la nada. Estas cuestiones perjudican a las finanzas públicas”, criticó.

Consideró que el SUTEF es “un gremio privilegiado”, porque no se ha procedido al descuento de salarios por “medidas de fuerza ilegales”, como tampoco por el exceso en las horas gremiales.

Se habla de un exceso de 3.500 horas y Manfredotti no lo negó, aclarando que no era competencia de su área, porque se la sacaron. “Nosotros tratamos de hablar en todo momento con el SUTEF para subsanar esta situación y en estos dos años tuve una sola reunión con Horacio Catena, que me dijo que me meta las horas en el culo (sic).

Según el ex secretario el gobierno lo maneja el propio Melella y “cinco personas más, pero esas cinco personas no bajan nada. Son el Jefe de Gabinete, la Ministra de Obras Públicas, la Ministra de Gobierno, el Secretario de Relaciones Políticas y el legislador Federico Greve. Las decisiones mueren ahí.

Finalmente dijo que Gustavo (Melella) propiciaba peleas entre todos y, “a río revuelto, ganancia de pescadores. No es que le ponía un coto a esa pelea interna que había”, concluyó.

Fuente: Provincia 23- Radio Provincia