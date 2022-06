Comenzó liga municipal de FUTSAL femenino organizado por el IMD y la escuela municipal

Este domingo dió inicio la Liga Municipal de Futsal Femenino, organizada por la Escuela Municipal y el Instituto Municipal de Deportes (IMD) en el gimnasio “Islas Malvinas ” del barrio La Cantera.

Diez equipos, de cinco clubes de la ciudad, estarán participando durante las nueve fechas que dura esta liga; Aatedyc, Escuela Municipal, CAEF, Escuela Futsal MB, y el club Millo.

Se jugarán partidos de dos tiempos de 20 minutos, a reloj corrido, siguiendo el reglamento de AFA,

Las chicas que participan en este certamen, son jugadoras principiantes, de 11 a 17 años; y el único requisito que se exigía para su inscripción era no ser federadas.

La entrenadora de la Escuela Municipal, Anahí Vigil, se manifestó muy contenta con esta posibilidad de llevar a cabo la Liga.

“Este tipo de torneos hace que podamos darles a las chicas la posibilidad de jugar, animarse, mezclarse con otras de su edad”, destacó Vigil.

Asimismo, la entrenadora señaló que “la idea es dejarla establecida, para que todos los años podamos jugarla, e ir encontrando cada vez más chicas que puedan jugar en los equipos de Primera”.

“El torneo estaría finalizando, de no haber inconvenientes ni retrasos, para los últimos días de julio. Las nueve fechas se van a jugar en La Cantera y en el gimnasio “Ítalo Favale “, todos los domingos de 12:00 a 16:00 hs”, finalizó la entrenadora.

PRIMERA FECHA

*Aatedyc vs Escuela Futsal MB (sub 12)

*Escuela Municipal vs Millo (sub 14)

*Escuela Futsal MB vs Millo rojo (Sub 17)

*Escuela Municipal(sub 16) vs Millo blanco (sub 17)

*Escuela Municipal vs CAEF (sub 12)