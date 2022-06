Este jueves comienzan las actividades del ‘Festival Antártico 2022’

La Secretaría de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, a través de la Dirección Provincial de Proyectos Antárticos, dará inicio el próximo jueves 16 de junio a la Semana Antártica 2022 con una serie de actividades abiertas a la comunidad interesada.

La misma se lleva a cabo en el marco del Día de Confraternidad Antártica que se celebra el 21 de junio en la provincia.

El Director del área, Cristian Lorenzo, contó que “el Festival Antártico es un espacio de encuentro, busca generar aprendizajes entre personas de diferentes generaciones e instituciones” y agregó: “este festival invita a vincularnos con la Antártida desde las experiencias de vida, al compartir lo que nos apasiona, lo que genera preguntas”.

A su vez, remarcó “este segundo ciclo apunta a seguir consolidando las conexiones antárticas entre distintos Departamentos de nuestra Provincia, invitando a participar en forma presencial y virtual”.

En esta oportunidad, la apertura será a partir de las 16:00 con la disertación a cargo del Dr. José Patricio O’Gorman, de la División Paleontología Vertebrados del Museo de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata, denominada “Colectando monstruos marinos en Antártida: un paseo por las actividades de una campaña paleontológicas en el continente blanco”. La misma será a través de la plataforma Zoom y las inscripciones serán a través del link

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAqduugrj8oHdciIqvcvVSBi1MrQwaWeBfK

El 18 de junio se desarrollará la actividad ‘Café Antártico. Miradas Antárticas’ en el SUM de la ex-Panadería del Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia, a partir de las 18:00 con cupos limitados. Las inscripciones se realizan a través del mail cafeantartico@gmail.com.

Durante la misma, serán entrevistados Gustavo Ferreyra, Director del CADIC-CONICET, e Irene Schloss, investigadora CADIC-CONICET, ICPA-UNTDF, IAA.

El próximo martes 21 de junio a las 10:00, se llevará a cabo una transmisión de la conexión entre la Escuela N°38 “Presidente Raúl Ricardo Alfonsín” de Base Esperanza y la Escuela de Educación Primaria N°44 “Valientes de Malvinas”, de Rio Grande, bajo el nombre “Explorando mi provincia”. Luego, habrá una exposición e intercambio de los resultados de investigación sobre la flora y la fauna de la región.

El mismo martes, a partir de las 14:00, se desarrollará el taller “Recursos y estrategias para enseñar Antártida en el Nivel Primario”, destinado a docentes del nivel primario de la provincia en el SUM de la ex-Panadería del Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia. Esta actividad, incluye una visita guiada gratuita al Museo Antártico Dr. José María Sobral.

La actividad es gratuita con cupos limitados y las inscripciones se llevarán a cabo a través del link

https://bit.ly/3wWNLee

Para mayor información sobre esta capacitación, las y los interesados deberán comunicarse al programaeducativommu@gmail.com.

Zoom Video Communications

Welcome! You are invited to join a meeting: “Festival Antártico 2022”. After reg…

1) 16hs – Disertante: Dr. José Patricio O’Gorman. División Paleontología Vertebrados, Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata. CONICE..