La Secretaría de la Mujer recordó el femicidio de Marianela Rago

La Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Ushuaia recordó por medio de un comunicado que hoy hace 12 años, el 28 de junio de 2010, se hallaba sin vida el cuerpo de Marianela Rago de 19 años, una estudiante de Periodismo, oriunda de Río Grande, quien fuera víctima de un atroz femicidio.

Por el crimen fue detenido su ex novio, Francisco Amador, también fueguino. Pero, la jueza de instrucción lo sobreseyó cinco veces al considerar que no había pruebas para incriminarlo.

La fiscal apeló reiteradas veces, finalmente, en 2018, procesaron a Amador en forma directa con base en nueva información referida al pasado violento del acusado y a lesiones que presentaba y podrían haber sido producidas por la víctima en su defensa.

En los últimos días, se conoció una denuncia contra Amador en la Justicia fueguina por violencia de género, realizada por una ex pareja con la que se relacionó luego del asesinato de Marianela y con quién tuvo un hijo.

La secretaria de la Mujer, Natacha Aldalla señaló que “el femicidio de Marianela es una herida abierta que nos atraviesa a todas, y que pone en evidencia a un Poder Judicial patriarcal, arcaico y alejado del objetivo principal que es hacer justicia”.

“Desde la Secretaría de la Mujer queríamos recordar esta fecha porque simboliza el horror ante el dolor que sufren muchas mujeres por la violencia de género que se ejerce contra ellas y que requiere del compromiso de toda la sociedad para erradicar las causas más profundas que generan este tipo de situaciones”, finalizó Aldalla.