Con la participación de Vuoto se reunió la Comisión del Museo de la Escuela Nº1

El intendente Walter Vuoto junto a la legisladora provincial Victoria Vuoto, la concejala Laura Avila y el concejal Gabriel De la Vega participaron de la reunión de la Comisión del Museo de la Escuela Nro. 1 “Domingo Faustino Sarmiento”, creado por el decreto municipal 1553, que se llevó adelante en la sede de la Intendencia.

También acompañaron el encuentro el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Omar Becerra; la secretaria de Cultura y Educación, Belen Molina; la subsecretaria de Relaciones Internacionales, Asuntos Antárticos y Malvinas, Maria Cecilia Fiocchi; y la subsecretaria de Vinculación Institucional, Maria José Calderón.

La Comisión del Museo está conformada por docentes en actividad, jubilados de la escuela, por su personal directivo, ex alumnos y alumnas, autoridades municipales y especialistas en museología y patrimonio histórico de la ciudad. Esta Comisión fue creada por el intendente Walter Vuoto con el objetivo de crear colaborativamente y con la participación de todos los sectores el Museo de la Escuela Nro. 1 de Ushuaia.

La legisladora provincial, Victoria Vuoto señaló que “entendemos que el Museo de la Escuela va a ser el Museo de la ciudad, porque contar la historia de la Escuela es contar la historia de la ciudad de Ushuaia y cómo se formaron distintas generaciones enteras de ushuaienses por esta escuela. Para nosotros no solo tiene un valor histórico y patrimonial, sino también tiene un valor humano fundamentalmente, porque rescata la historia de vecinos y vecinas que pasaron por allí, así como a su personal no docente, sus docentes y estudiantes”.

La Escuela N° 1 “Domingo Faustino Sarmiento” ha acompañado el crecimiento de la ciudad desde sus orígenes, cuando abrió sus puertas, el 28 de julio de 1890, para trabajar con los hijos e hijas de las personas que en esos momentos estaban en la ciudad, convirtiéndose en la primera escuela mixta del país.

Los primeros maestros fueron Juan Ruiz Galán y su esposa Filomena Grasso, quienes permanecieron en sus cargos hasta 1895. En el año 1896, fue nombrada la maestra María de los Ángeles Sánchez Caballero de Cortes, designada como primera directora de la institución, permaneciendo en el cargo hasta el año 1913 y luego fue sucedida por la señora Elena Rey de Leguizamón hasta el año 1925.

En ese mismo año se creó la Biblioteca escolar y se bautizó a la escuela con el nombre de “Domingo Faustino Sarmiento”.

En el marco del encuentro, la legisladora Victoria Vuoto explicó que “en este momento, la Comisión está abocada al proyecto para trasladar la casa emplazada en el predio de la Armada, que es la casa más antigua de la provincia de Tierra del Fuego, con mucho valor histórico, que dependía de la Armada. El intendente ha gestionado con las autoridades de la Zona Naval Austral para poder trasladarla a Pueblo Viejo y poner en valor esta propiedad”.

“Este es el punto inicial para garantizar desde el Municipio el espacio físico donde va funcionar este Museo”, explicó Vuoto, quien señaló que “este proyecto a la vez recupera, restaura y pone en valor esta casa que estaba pensada como infraestructura de las instalaciones carcelarias y por la que pasaron distintos antiguos pobladores”.