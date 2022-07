Mayoría agravada: “Mi objetivo es que lo que sucede con el nombre de la Casa de la Mujer no se repita”, expresó Myriam Canga

La constituyente de Juntos por el Cambio Myriam Canga se refirió al artículo del reglamento que determinará el desempate y a la importancia de haber logrado que se tengan 10 votos para la modificación de nueve artículos de la Carta Orgánica vinculados a temas determinantes para la comunidad, como la manera de nombrar edificios públicos. “Yo soy constituyente porque ocurrió algo muy injusto con la manera de nombrar un edificio público de manera ilegal e ilegítima, como sucede con la Casa de la Mujer”, expresó Canga.

“Logramos que se incorpore al reglamento un artículo fundamental por el que peleamos toda la tarde del miércoles: el de la mayoría agravada en artículos que son nucleares como crédito público, atribuciones y deberes del Concejo Deliberante, entre otros. No puedo evitar pensar que conocí la Carta Orgánica a través de la violación de uno de los artículos que hoy logramos proteger el 125 ”.

La convencional expresó: “Al lograr la aprobación de esa modificación en el reglamento de la Convención, perdió peso el voto de desempate de la presidencia, porque esa mayoría agravada implica 10 votos. Pedimos que nuestro asunto se tratara antes de resolver el voto desempate de la presidencia por ese motivo”, argumentó.

Finalmente, Canga dijo que “lamentablemente, recibimos una campaña de desprestigio tremenda acompañando a Mónica Urquiza como presidenta del Cuerpo. No tengo experiencia en política y estoy sentada en esta mesa con mis mejores intenciones para cuidar y mantener valores que no negocio con nadie. No me voy a involucrar en la actividad política para hacer las cosas mal, si tomamos esa decisión fue porque las variables así se presentaron y tomamos el mejor camino posible para avanzar con el trabajo”.

“Es muy fácil juzgar hechos aislados y con ligereza opinar al respecto. Claramente soy opositora, pero pretendo dar la pelea respetuosamante, tal como me manejo en la vida.” enfatizó.