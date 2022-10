La Municipalidad de Ushuaia trabaja en el “Mountain Do Del Fin Del Mundo”

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, junto al Instituto Municipal de Deportes (IMD), recibieron a José Euclides Dos Santos “Kiko”, creador y organizador de la carrera de montaña “Mountain Do Del Fin Del Mundo”.

Esta séptima edición de la carrera, se va a realizar entre los días 19 al 21 de agosto en el Cerro Castor de nuestra ciudad y reunirá a cerca de 350 atletas de todas partes de Brasil, como también deportistas nacionales y locales.

“El Mountain Do es la única carrera de nieve que hay en el mundo. Ushuaia es el lugar ideal para llevarla a cabo, ya que es sumamente beneficioso para el corredor poder hacerlo a menos de 1000 metros sobre el nivel del mar, esto permite tener mejor oxigenación y no cansarse tanto. El destino Ushuaia se vende increíblemente bien en Brasil”, destacó Dos Santos.

Esta carrera cuenta con tres distancias competitivas, de 10, 21 y 42 kilómetros. El encuentro comenzará el viernes 19 con la acreditación de los participantes en el Hotel Albatros desde las 14 hasta las 20 horas. Los inscriptos tendrán además, charlas técnicas donde se les indicará el recorrido y donde podrán evacuar sus inquietudes.

“La verdad que estamos contentos de estar nuevamente junto a Kiko después de dos años de pandemia, poder recuperar esta carrera tan importante para la ciudad y sobre todo para los atletas locales que tienen la posibilidad de medirse con atletas que vienen de otro país, en un entorno natural bellísimo”, expresó Guillermo Navarro, secretario de deportes municipal.

La carrera comenzará a las 7:15 de la mañana y finalizará a las 14 horas aproximadamente, dependiendo de las distancias que se corran. En este evento participan, defensa civil municipal, la comisión de auxilio, profesores de educación física, voluntarios, HeliUshuaia y distintas áreas de la municipalidad que aportan un trabajo sumamente valioso en toda la logística del evento, con diferentes gestiones necesarias para el buen desarrollo y éxito del mismo. El cierre y la entrega de premios se van a realizar en la Casa de la Cultura.

“Este evento es muy importante para nuestra ciudad, justamente por todo lo que suma recibir turistas de alta gama, con la premisa de que elijan regresar y que puedan contar en primera persona las maravillas del destino. Estimamos recibir en total aproximadamente 300 corredores, que en su mayoría arriban con sus acompañantes y esto indica que vamos a contar con alrededor de 900 visitantes que se quedan en la ciudad, un promedio de 7 días. Además de la carrera, vienen a disfrutar de todos los servicios y atractivos con los que cuenta Ushuaia”, concluyó la secretaria de turismo, Silvina Bello.