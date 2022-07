A tres días del fallecimiento de Martina, “desde la Obra Social no me han dicho cómo traer el cuerpo de mi hija”

Tras recibir las condolencias por el fallecimiento de su hija desde la Obra Social del Estado Fueguino, Myriam Chazarreta, escribió una carta en su red social facebook, aclarando que le hubiese gustado que en lugar del acompañamiento en los sentimientos, se le hubiese acompañado durante el proceso de tratamiento de su hija.

Myrian, mamá de Martina Rinaldi Chazarreta, habló por Radio Provincia y contó lo que tuvo que pasar con la Obra Social para el tratamiento de su hija, quien falleció el domingo 24 de julio a las 8.25 hs de la mañana.

“Fue un proceso muy extenso y doloroso para la familia”, comenzó diciendo y además aclaró que nunca imagino la magnitud que tuvo su posteo, “porque dolió la desidia sufrida por la Obra Social”.

“En noviembre 2020 con Martu salimos derivados en un vuelo sanitario, ya sabiendo que teníamos estudios en patología, nos deriva en plena pandemia. Llegamos el 30 de noviembre al Sanatorio Güemes y en CABA, yo vine sola con mi hija”, relató y agregó que así empezaron el tratamiento: “no voy a decir jamás que la obra social me negó las drogas, siempre las tuvimos en tiempo y forma, mientras tanto, la droguería las tuvieran a disposición, pero el reclamo va por otro lado, por otra línea, en cuanto a la empatía y las ganas quizás de no hacer o de hacer oídos sordos a determinadas cuestiones. Básicamente es eso, porque si bien Martu ha tenido el tratamiento, ha tenido la atención en un sanatorio que empáticamente, ha sido muy gentil con mi hija por ser una paciente onco-pediátrica, hubo muchas falencias, que las voy entendiendo con el tiempo y con el desenlace. Nunca desconocí que la patología era muy grave, muy agresiva”, pero hubo mucha falta de empatía desde OSEF.

Al hablar de los inconvenientes, Myrian aseguró que comenzó con el “poder obtener la prótesis para mi hija” y después la enfermedad de su madre, que la acompañaba: “El 19 de septiembre mi mamá tuvo un derrame cerebral, quedó internada en el Hospital Italiano, solicité incansablemente que se le hiciera la derivación para ella poder contar con un acompañante, entendiendo siempre la obra social que yo estaba sola con mi mamá y mis dos hijos”, nunca obtuvo una respuesta.

“Mi mamá falleció el 27 de febrero y desde la Obra Social no se han comunicado para decirnos cómo serían los pasos a seguir. Mi mamá era jubilada del Estado también. O sea que también le correspondería haber tenido por lo menos un llamado. Es decir, qué pasos debíamos seguir para llevar el cuerpo o cómo hacer. Nada, absolutamente nada, hasta el día de hoy”.

“No les interesa la parte humana, empatía cero y los recursos humanos que están manejando la obra social es netamente frío, no empático, y deja mucho que desear”, cargó la mamá de Martina. No obstante, no con la prestación, porque, según indicó Chazarreta “la medicación y demás han estado, obviamente con todas las falencias en el medio”.

“Martu fallece el domingo 24 a las 8: 25 la mañana, me comunico con la auditora de la obra social para ver -¿qué es lo que hacía con el cuerpo de mi hija?,- ¿cómo eran los pasos a seguir?, – ¿Cómo hacía para sacar a mi hija y cómo me volvía a la provincia? . Nada, han pasado más de 72 horas y todavía no he tenido respuesta”.

“No tenés respuesta de nada, ni de nadie, no te responden. Vos quedas a disposición y nunca te responden más que el autorizado de receta para pasar a buscar los medicamentos”. “He venido con mi madre y con mi hija y me voy sola y ellos todavía no se dan por enterado”, dijo en medio del dolor.

La mamá de Martina aprovechó para decir que el 11 de enero salió una resolución de Presidencia, la 53/22, donde se otorga un beneficio a los pacientes onco- pediátrico por el lapso que uno está acá (Bs AS) y demás, pero “no te lo comunican”. “Si saben que mi hija era un paciente onco-pediátrico- ¿por qué no se le otorgaron directamente?”, se preguntó. “Quizás para ellos mi hija ya no tenía nada, o sea, ya no valía la pena la inversión de la Obra Social. Pero yo soy la madre”, resumió con dolor, donde además sostuvo que aparte de estar en una situación de enfermedad tan grave, se debe estar peleando contra la burocracia, y con la falta de humanidad, en lugar de estar sosteniéndole la mano y acompañándola.

En su descargo por la 100.1 aseguró que nunca obtuvo una respuesta desde la presidencia de la OSEF . Por eso la bronca, ira, y sensaciones que sintió Myrian tras las condolencias en las redes sociales desde la Obra Social, “porque yo a mi hija, no la recupero. Tuvieron tiempo de hacer el cartelito, pero no de llamarme para ver qué es lo que hago yo”. “Hay cosas que dolieron y que no le debe pasar a otro papá y a ningún otro afiliado”.

Chazarreta habló también de la decidida de Jorge Carreño, quien era el que se iba a encargar, pero nunca le atendió el teléfono.

Link de la Entrevista por Radio Provincia

https://www.mediafire.com/file/k9lo8j6bn4p14eu/MIRIAN_Chazarreta.mp3/file