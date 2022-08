Las hermanas se enteraron del calvario que sufría Carla por el video, según informó Buyatti

La jueza Laura Buyatti del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Nº1 de Villa Ángela, Chaco, habló sobre el caso de Carla Keinstein y lamentó que la víctima haya tenido que realizar un video denunciado la violencia de género a la cual era sometida, para ser escuchada: “Es indignante y preocupante”.

Buyatti aseguró que cuando vio el video, comenzó las actuaciones correspondientes en estos casos, pero desde un “rol de mujer, de mamá, de ciudadana, ni siquiera como jueza”, porque hay una “desprotección que no podemos permitir en estos tiempos, con las leyes tan avanzadas que tenemos, y esto sigue ocurriendo en nuestro país”.

“Basta! Basta! Tenemos que entender que la igualdad llegó y llegó para quedarse. Los tiempos cambiaron y el respeto es la base de cualquiera”, agregó.

La jueza contó que en Villa Ángela la conocen a Carla y a toda su familia, “por eso todo esto caló tan profundo” en los habitantes. “No podemos creer que tantos años ella haya sufrido tanto y tan solita y sin el auxilio de nadie”, reflexionó.

En ese contexto, la funcionaria dijo que la Justicia Chaqueña se puso de inmediato a disposición de Carla, como así también los miembros que integran el Superior Tribunal de Justicia, el Gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, la diputada, Jessica Ayala. Contó además que hablaron con el Gobernador Gustavo Melella, “a nivel provincial (Chaco) se movilizó”, porque “no puede ocurrir que esto se tenga que mover a través de redes sociales”, al no contar con las vías y canales correspondientes en esos casos: “tenemos leyes que nos protegen, como la ley Micaela vigente. Argentina es pionera en leyes de igualdad de género y siguen ocurriendo estos casos”, dijo y reiteró que va actuar y que no tiene miedo: “Voy a actuar en mi carácter de mujer, de madre”.

Buyatti dijo también que le sorprendió la trascendencia de la denuncia mediática a nivel nacional, incluyendo fotos y video, y que el abogado agresor, Marcelo Guzmán, no haya sido detenido. Además, cuestionó a la justicia fueguina por no permitirle a la víctima, irse a su provincia natal, ya que Guzmán le puso una medida cautelar.

“Cómo el juez de familia va a permitir que la niña permanezca ante una persona tan violenta”. – ¿Dónde se ha visto?, se preguntó la jueza.

A raíz de la viralización del caso, las hermanas se enteraron del calvario de Carla: “las hermanas no sabían de esta situación. Imagínate en el estado emocional de miedo que ella estaba, que las hermanas me dicen, nosotros nos enteramos con el video también, porque ni siquiera vino al velorio de la mamá que falleció”. La familia estaba sorprendida que Carla no se contactara con ellos: “ Y sí, porque una mujer cuando realmente es víctima de violencia, lo primero que hace su agresor, es alejarla de su medio, de sus amigos, de su familia, aislarla”, aseguró que siempre se busca meterle presión y miedo a la víctima. Alejarla de todos y de sus vínculos, que son los que la pueden proteger.

“Es tan difícil; la gente tiene que entender, y no reprochar y decir tuvo que pasar 12 años, es muy difícil decir lo que está pasando, por eso hay que ponerse en el lugar de ella, porque no solamente es una violencia física, sino también emocional, económica, desde todos los lados que vos lo mires. Ella estaba en una desigualdad de condiciones, aparte del poder, imagínate, se le vulneraron todos los derechos, o sea, nadie la cuidó, nadie le escuchó, nadie”, explicó por Radio Provincia.

Carla Keinstein ahora cuenta con dos abogadas, Karina Echazú y la ex Gobernadora Fabiana Ríos.

Finalmente, la jueza chaqueña dijo que falta empatía y que esto debe “ser una interpelación para todos, sobre todo, los poderes para empezar a movilizarnos”.

Entrevista: Radio Provincia

http://https://www.mediafire.com/file/fz3ywdmhelxm5rq/Dra_Buyatti_Laura_Provincia_de_Chaco.mp3/file