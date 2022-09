La primera Escuela Rural de la Provincia celebró 50 Años

La Escuela Provincial N°6 “Provincia de Entre Ríos” ubicada en la Ruta 3, kilómetro 3 mil de la ciudad de Ushuaia, celebró su 50° Aniversario, con una jornada especial junto a toda su comunidad educativa, la vicegobernadora Mónica Urquiza; la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo; como así también antiguos docentes y estudiantes que formaron parte de la institución a lo largo de todos estos años.

Por parte de la cartera educativa, el secretario de Educación, Pablo López Silva y la subsecretaria de Gestión Educativa Zona Sur, Elida Rechi, hicieron entrega de la placa conmemorativa, como también de presentes para la institución.

“Debemos seguir trabajando y construyendo una escuela que no deje a nadie afuera, que incluya, una escuela que trabaje sobre valores y sobre esta línea es lo que queremos seguir construyendo entre todos” manifestó López Silva.

La directora de la institución, Mónica Hoyos, agradeció a los presentes y destacó “a los chicos que vienen de Tolhuin, de la Ruta J, a los que viven acá, por venir todos los días, incluso cuando hay nieve, cuando no hay camino, ustedes nos están esperando acá. Sin ustedes, no hay escuela”.

“Agradecer a la Supervisión que siempre están y a las autoridades. Se ve que hay política presente en la escuela rural porque si no, no podríamos estar hablando de esto tan lindo. La historia no se hace en un día y de a poco, paso a paso vamos construyendo y avanzando” continuó Hoyos y agregó que “en la ruralidad tenemos vocación, solidaridad, respeto, capacidad de adaptación, porque son 50 años que hemos vivido de todo, y sobre todo la empatía y la solidaridad, acompañándonos todos los niveles”.

La Escuela Provincial N°6, es la primera escuela rural de la provincia, contando actualmente con quince estudiantes de primaria y diez de secundaria, y con un anexo en la escuela de Puerto Almanza “Héroes del Submarino ARA San Juan”, por lo que realizan tareas en común. Por ello, Hoyos destacó el inicio del nivel secundario en dicho anexo, “así como allá en el 2004 surge el secundario acá y los chicos tenían que viajar, este año se abre el de Almanza, con muy buen tino, pasito a pasito se va a logrando”.

En la jornada se vivió un clima festivo, donde se compartió un lunch, torta, mesa dulce, un show de magia y de baile para los niños, niñas y las familias.