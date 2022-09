El Ushuaia Joven llevó adelante su torneo de futsal masculino

La Secretaría de Cultura y Educación, a través de la Coordinación de Juventudes, llevó adelante una nueva jornada del programa municipal “Ushuaia Joven” con el torneo masculino de futsal en el Gimnasio del Barrio La Cantera. Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, destacó “la gran convocatoria de la jornada y el acompañamiento de las familias a los chicos y chicas, que pudieron disfrutar de una tarde de reencuentro y deporte, estamos orgullosos y orgullosas de generar estas propuestas y que sea el Estado a través de la gestión del Intendente Walter Vuoto el que las genere y consolide año a año”.

La actividad, que es parte de la cuarta jornada del Ushuaia Joven, vio ganadores al equipo del Colegio Don Bosco, saliendo segundos los estudiantes del José Martí y cerrando el podio los alumnos del Ernesto Sabato. Agustín Monzón, coordinador de Juventudes, resaltó que “esta jornada reunió a 14 equipos y más de 200 chicos en cancha. Vivimos un día muy ameno de competencia sana, donde nuestras juventudes acceden a estas oportunidades para volver a reunirse, fomentar el compañerismo y reciben el acompañamiento económico de la gestión municipal a través de los premios”.

Asimismo, el funcionario municipal adelantó que “nos quedan varias jornadas de competencia con el Preguntados por Malvinas, los torneos de vóley masculino y femenino, así como el de esports con el torneo de League of Legends. Estamos muy contentos con la participación y compromiso que las chicas y chicos han tenido con este programa que impulsa nuestro intendente Walter Vuoto para apoyar a las juventudes en los gastos de su último año de colegio secundario”.

Joaquín Molina, alumno del Colegio Don Bosco que obtuvo el primer lugar, declaró que “nos vamos muy contentos con el resultado, habiendo hecho un gran esfuerzo. También tuvimos la suerte de ganar en futsal femenino, así que venimos con buena racha. La plata nos va a servir para afrontar los gastos de la cena de fin de año”.

Desde el otro equipo finalista, Uriel Donato del José Martí, explicó que “todas las actividades estuvieron muy lindas y bien organizadas. Si bien no pudimos ganar, estamos orgullosos del resultado y ganar este premio que nos va a ayudar con el tema de las camperas”.

Finalizando, fue Martín Colarte del Ernesto Sabato quién destacó que “lo bueno de este sistema es que nos podemos llevar algo saliendo terceros. Estuvimos todo el día en la cancha disfrutando, si bien el resultado no acompañó”.