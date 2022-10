La ministra de Gobierno Adriana Chapperón, dijo por Radio Provincia que fueron convocados a la Comisión que preside el legislador Pablo Villegas, para hablar del doble crimen ocurrido en Río Grande: “ante esa convocatoria, en una reunión de comisión que es pública lo que hicimos es hacerle saber al presidente de la Comisión, (Pablo Villegas), que no podíamos concurrir a una reunión pública a hablar de un tema que está en pleno secreto de sumario y en investigación”, dijo por Radio Provincia y aclaró que es la justicia quien decide en qué momento se comunica cómo se ha resuelto la situación.

Al ser consultada sobre las declaraciones del legislador que dijo que fue invitada para hablar sobre el narcotráfico y el crimen organizado en Tierra del Fuego, sostuvo que “entonces debe poner eso en la nota de convocatoria, porque nos convocó concretamente para hablar del doble crimen. Y eso es lo que le respondí, porque no estamos en condiciones de hablar de esa situación hoy”, reiteró.

“La verdad que es irresponsable que el legislador diga que con eso ponemos en riesgo la seguridad de la provincia”, cuando “nosotros estamos trabajando en materia de seguridad”.

En esa línea, dijo que el legislador forma parte de una coalición de Gobierno, “con lo cual si quiere saber o si quiere aportar algún dato que nosotros no tengamos, o saber en qué se está trabajando en la seguridad de la Provincia”, tiene que invitarlos o acercarse a dialogar de la seguridad de la provincia y de cómo se está trabajando en el Ministerio, “pero no de una situación puntual que es la del doble crimen”, por eso se preguntó ¿no sé cuál es el problema que tiene el legislador?.

“La verdad que nosotros lo hablamos, no solamente con el legislador que forma parte de la coalición de gobierno, sino que con los legisladores de la oposición, permanentemente, se intercambian opiniones. No tengo ningún problema ni con el legislador ni con nadie, de dar explicaciones de cómo llevamos la seguridad de la provincia. Pero vuelvo a repetir, me parece irresponsable que diga la ministro no concurrió y entonces pone en riesgo la seguridad de los vecinos, cuando estamos tratando de llevar tranquilidad”.

Nota completa

https://www.mediafire.com/file/uwq98gfyhd1ajwk/Adriana_Chaperon.mp3/file