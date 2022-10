Multitudinario 7° Mate Bingo en homenaje a las mujeres de la ciudad

En el marco del 7° Mate Bingo que organizó la Municipalidad de Ushuaia en homenaje a las mujeres y en el mes que se celebran las maternidades, el intendente Walter Vuoto compartió con más de 7000 mujeres la tarde de encuentro y recreación en el microestadio Cochocho Vargas. Destacó el trabajo del Gabinete y la transformación de la ciudad, los logros de Más Ushuaia en la Carta Orgánica con las áreas de Género, Malvinas, Políticas Sociales, Sanitarias y programas sociales como políticas de Estado. “Gracias por bancar esta gestión que va a seguir transformando la historia de Ushuaia. Porque llegamos para hacer historia”, dijo Vuoto.

En el marco del encuentro, del que participaron también la senadora Eugenia Duré, el senador Matías Rodríguez y la diputada nacional Carolina Yutrovic, el intendente pidió un aplauso para todo todos lo que hicieron posible la realización del nuevo Mate Bingo. “A la Secretaria de la Mujer, a Natacha, a Laura que la creó, que hacen un trabajo enorme todos los días y que hacen que esto sea una realidad”. “Esta secretaría contuvo más de 3 mil casos de violencia de género, fue la primera del país en crearse y transformarse. Mucho hemos pasado, mi Gabinete y los responsables de los organismos nacionales les ha tocado un desafío que es el de transformar y nuestro gabinete le pone todo para estar al lado de cada uno y cada una de ustedes”, afirmó.

Valoró el trabajo de los pioneros y pioneras fueguinas, “a quienes respeto”, aseguró; “pero quiero decir que pioneras también son ustedes, que se bancan todo, se comprometen, están siempre. Pioneras fueguinas somos todas”. Recordó además la figura de su madre Ana Sparza y en nombre de ella agradeció “a todas las mujeres por el sacrificio que hacen por esta ciudad”.

“Por eso estamos haciendo agua y cloacas para más de 1600 familias, por eso la semana que viene vamos a firmar agua y cloaca para todos los barrios de Ushuaia, por eso estamos regularizando más de 1000 familias en los próximos 3 meses, por eso nos estamos haciendo cargo de una ciudad que no tenía Secretaria de la Mujer, que no tenía secretaría de Asunto Malvinas, que no tenía Políticas Sociales, que no tenían programas de Mujeres Emprendedoras, que no tenía programas de salud para que los pibes que no tienen para anteojos puedan tenerlos, salud en los barrios y todo lo que hicimos y hacemos”, dijo Vuoto.

“Gracias de corazón por bancar esta gestión. No importa qué pase para adelante y quién venga, si es un compañero o una compañera. Esta gestión va a seguir transformando la historia de Ushuaia. Porque llegamos para hacer historia o no la hacemos. Porque nos han pegado demasiado y nos han tirado con todo, fuimos el espacio más demonizado de los últimos 20 años de la provincia”, afirmó ante el Cochocho colmado de mujeres. “Acá estamos, más de pie que nunca. Las quiero, las llevo en el corazón. No nos vamos a rendir jamás. No nos dejen solos, no nos dejen solas”.

La Secretaria Natacha Aldalla fue la encargada de dar la bienvenida a todas las mujeres presentes y adelantó que los días 12 y 13 se realizará también la próxima Expo-Mujer. “Estamos muy felices y muy agradecidas con las vecinas que se acercaron a celebrar el trabajo que realizan, muchas veces en forma silenciosa. Hoy son más de 7 mil vecinas participando y toda la Municipalidad con los equipos para lograr este hermoso encuentro con el trabajo de todas las áreas municipales que trabajaron en los días previos”.

“Tenemos nuestro lema que es ‘No estás sola’ y no es una frase declamativa; sino que es algo efectivo. Es lo que nos encomendó el intendente Vuoto de acompañar a todas y cada una de las mujeres de la ciudad, sobre todo junto a quienes más lo necesitan”, dijo Aldalla.

La concejala Laura Avila recordó que se trata del séptimo Mate Bingo, ”un evento que el intendente hace a todas las mujeres de Ushuaia, y, que en esta oportunidad está dirigido a valorar la maternidad, valorando a las madres y a las tías que maternan y generando permanentemente estos espacios de encuentro, generando redes, como siempre lo hace esta gestión del intendente Walter Vuoto”.

“También es la posibilidad de conocer todas las actividades que se llevan adelante desde la Secretaría de la Mujer, que hoy tiene al frente a la secretaria Natacha Aldalla, con políticas públicas que llegan a todas las mujeres a través de distintos programas como Mujer Emprendedora, a través del acompañamiento a víctimas de violencia, de cada una de las actividades que lleva adelante la Secretaría; y ahora muy pronto con una nueva Expo Mujer”, continuó la Avila.

Por su parte, la legisladora Victoria Vuoto acompañó el evento y expresó que “es un espacio de encuentro en el que las mujeres pueden socializar, jugar y sobre todo en un contexto muy complejo donde a veces resulta muy costoso para muchas familias y garantizar el acceso gratuito a estas actividades, la Municipalidad garantiza el derecho a la recreación, el derecho al disfrute que tienen nuestras mujeres”.

“Las vecinas están felices de ser parte de esta iniciativa y nosotras muy contentas con este cariño y acompañamiento en cada edición del Mate Bingo desde que el intendente Vuoto decidió crear la Secretaría de la Mujer y están presentes en cada iniciativa que tenemos, no solamente en la ciudad sino también en la Legislatura”, dijo la Legisladora provincial y recordó que en los últimos dos Mate-Bingo reunieron firmas para lograr la ley de cáncer infantil “y hoy, gracias a ellas contamos con esta ley para acompañar a niños y niñas”.

Hubo premios de línea y cartón durante las tres rondas de bingo y se sortearon regalos con la entrada. La Banda Municipal de Música acompañó a las vecinas durante la tarde de Mate-Bingo y en la cancha 4 se dispuso el espacio para que niños y niñas que acompañaron a sus madres y abuelas pudieran participar de juegos. Hubo stands de salud y de vacunación con personal del área de Políticas Sanitarias.