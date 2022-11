El Gobernador y la Vicegobernadora encabezaron la apertura de la 4ta Sesión Ordinaria Del Parlamento Patagónico

El Gobernador Gustavo Melella junto a la Vicegobernadora, Mónica Urquiza, encabezaron este miércoles la apertura de la 4ta Sesión del Parlamento Patagónico, el cual contó con la participación de 45 representantes legislativos de las provincias de La Pampa; Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén.

Se realizó en el Hotel Las Hayas de Ushuaia, y estuvieron presentes el ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita; la ministra de Trabajo y Empleo, Karina Fernández; el secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary; el secretario General Legal y Técnico, José Capdevila y el secretario de Enlace con las Fuerzas de Seguridad, José Díaz.

El Parlamento ya concretó seis sesiones legislativas, dando lugar a diversas acciones en pos de lograr un cuerpo legislativo visible, dinámico y que alcanzó el protagonismo necesario para avanzar en gestiones para las y los patagónicos.

El Gobernador destacó la presencia de legisladores y legisladoras de todos los bloques políticos de la Patagonia, “primero por lo que significa en el marco de los 40 años de la Gesta de Malvinas, y también agradecer el acompañamiento cuando fue necesario en defensa de la Ley 19.640”.

En tal sentido expresó que “esta ley que cumplió 50 años, tuvo un objetivo geopolítico que dio sus frutos, y es ésa a la que algunos llaman beneficio, privilegio y que nosotros cuidamos y defendemos porque tiene que ver con la soberanía y tuvo una voz patagónica que se expresó y la defendió”.

Paralelamente, Melella también agradeció la expresión de las y los parlamentarios en defensa de la soberanía, donde “ustedes han tenido una voz clara en defensa de nuestro territorio. Somos la única Provincia que tiene su territorio ocupado ilegal e ilegítimamente y es necesario expresas todas las voces que sean necesarias para seguir reivindicando esa porción de territorio que es parte de nosotros”.

Otro punto que planteó el Mandatario Provincial tuvo que ver con la necesidad de avanzar en la integración de la provincia al territorio nacional, porque “si bien Tierra del Fuego como isla tiene sus beneficios, también tiene sus complicaciones, y hoy por hoy, somos la única provincia que para cruzar a otra, deber pasar por territorio extranjero. Esto no es menor, y es un gran desafío que tenemos que seguir trabajando hasta concretarlo”.

Finalmente, Melella llamó a cuidar la política, asegurando que “hoy la gente se siente distanciada de nosotros y no tenemos que perder de vista que es a través de la política que podemos transformar las situaciones injustas en justas. Podemos discutir muchísimo, pero cuidando la política, si no arruinamos ese trabajo tan valioso que hacemos todos, en los espacios políticos. Creo que este es el gran desafío, porque si no aparece cualquier trasnochado que desde la política y el Estado, descalifica al resto y eso habla de una falta de respeto hacia el otro”.

Por su parte, la Vicegobernadora, puso de relieve el trabajo realizado por las y los parlamentarios donde “en la primera reunión que los recibimos acá también, teníamos una agenda muy amplia con todas las necesidades de los fueguinos y fueguinas, y que al compartir con las provincias patagónicas nos damos cuenta de las coincidencias que tenemos y que nos presenta nuestra región tan particular”.

Urquiza aseguró que “este trabajo que han llevado adelante en tan corto tiempo es el que va a marcar este trabajo como región, en bloque, en equipo, más allá de los posicionamientos políticos de cada uno de nosotros y entendiendo que tenemos que seguir una línea de trabajo para desarrollar esta región patagónica que tanto aporta a todo el país”.

Cabe destacar que este jueves, un grupo parlamentarios viajarán a sesionar a la Antártida donde llevarán adelante el cambio de la presidencia del cuerpo que hoy ejerce el legislador Emmanuel Trentino, quien será reemplazado por el representante de Chubut, Matías Mazú.