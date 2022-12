“Siempre tuve mucho compromiso con la Asociación Reencontrándonos” dijo Martínez Allende

Los legisladores que integran el bloque de la UCR, Liliana Martínez Allende y Federico Sciurano, participaron esta mañana, del acto organizado por la Asociación Civil Reencontrándonos, en el que se descubrieron placas que identifican diferentes espacios del Centro Preventivo Asistencial ubicado en el barrio Malvinas de la capital provincial. “Mi acompañamiento no responde a banderías políticas y desde los lugares donde me ha tocado estar, en cada cargo que ocupé, he colaborado con Reencontrándonos”, consideró Martínez Allende.

Por su parte, la referente radical dijo que “es un día muy importante tanto para la Asociación Civil Reencontrándonos como para toda la comunidad”. En tanto, destacó la decisión de designar al edificio con el nombre de Mónica Manzanares, a quien recordó como una persona que “ha trabajado muchísimo en las primeras comisiones directivas de la Entidad”.

Asimismo reconoció que es “un orgullo acompañarlos hoy porque hacen una gran tarea en beneficio de toda la comunidad de Tierra del Fuego”. Agregó que es “importante” que estén trabajando en conjunto con el gobierno de la Provincia, “poniéndose de acuerdo con las aportes que realiza el Estado”, marcó Martínez Allende.

La titular de la Asociación, Estela Laveña, agradeció la presencia de los Parlamentarios, como así también la constante colaboración del Poder Legislativo. Respecto a ello la Parlamentaria comentó que desde los diferentes espacios donde “me ha tocado estar, la he escuchado a Estela, porque le ha sido muy difícil lograr que se hiciera el edificio”, mencionó.

En tanto, subrayó que la anterior gestión Legislativa “tomó la decisión política cuando aprobaron los bonos para Tierra del Fuego y en el Gobierno anterior se construyó este edificio con ese financiamiento”, exaltó.

Para finalizar remarcó que su acompañamiento es “desde el corazón, y no responde a banderías políticas. En cada cargo que ocupé, he colaborado”.

Cabe mencionar que el edificio fue nombrado “Mónica Manzanares”, y su hija, quien participó de la actividad, agradeció por recordar la trayectoria de su madre.