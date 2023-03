Vuoto dejó inaugurado el 40° Período Ordinario de Sesiones del Concejo Deliberante de Ushuaia

El intendente de Ushuaia Walter Vuoto dejó inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de la ciudad con la presencia de la totalidad del cuerpo de concejales y concejalas, presidido por Juan Carlos Pino y un multitudinario marco de público. Distendido y acompañado del Gabinete municipal, autoridades provinciales de los tres Poderes, organizaciones políticas, gremiales y sociales, Vuoto repasó las principales acciones de su gestión a lo largo de más de 7 años y realizó importantes anuncios en el marco de la planificación y el ordenamiento de la ciudad.

Agradeció la presencia de vecinos y vecinas, al vicepresidente del STJ Dr. Ernesto Löffler, el senador Matías Rodriguez y la senadora Eugenia Duré, las y los legisladores provinciales que concurrieron luego de finalizada la actividad legislativa propia, concejales de Río Grande y Tolhuin, autoridades provinciales, Bomberos, Centro de ex Combatientes de Ushuaia, partidos políticos, autoridades de la UNTDF, Camaras empresariales, antiguos pobladores, publico en general.

Anunció que enviará al Concejo Deliberante un paquete de herramientas y medidas para construir 2 mil viviendas en los próximos cuatro años, la creación del primer Fideicomiso municipal de Vivienda, la autorización de la emisión de un bono para las primeras 500 soluciones habitacionales y la creación del Instituto Municipal de la Vivienda.

“Hay un lugar de dónde venimos, quiero contar de dónde venimos y lo que nos costó. Teníamos 5 colectivos en la ciudad cuando asumimos y luego adquirimos las 20 unidades 0km y a finales de abril están llegando 8 nuevas unidades, cuatro adaptadas”, anunció y marcó que el boleto de Ushuaia es el más bajo del país. “Cuando llegamos se alquilaba todo y cuando llegamos logramos tener fuerza propia y hasta el año pasado capitalizamos al municipio en 1750 millones de pesos con 121 máquinas y vehículos, incluyendo la unidad sanitaria móvil”.

“Hoy es una nueva oportunidad porque estamos inaugurando un nuevo orden constitucional. La Nueva Carta Orgánica de la ciudad, aprobada recientemente, marca un hito histórico en la consolidación de nuestra democracia y en el fortalecimiento de las instituciones”, dijo Vuoto y agradeció el acompañamiento durante la reforma.

“El nuevo texto vino a traer más derechos”, expresó y resaltó la titularización de taxis que se han convertido en propietarios de sus licencias, la democracia paritaria efectiva, la homologación del convenio municipal de empleo, la Secretaría de Malvinas, la Secretaría de la Mujer, el hospital veterniario, el turismo como derecho social para los vecinos y vecinas, los lineamientos de justicia social y bien común para el acceso al hábitat y la vivienda digna, la proyección de una ciudad inteligente, el sufragio de ciudadanas y ciudadanos extranjeros con dos años de residencia efectiva y el fortalecimiento institucional.

Walter Vuoto afirmó que hay más de mil familias que viven de la obra pública en la ciudad. “Una obra pública no es fácil, hay un trabajo que no se ve, el proyecto, el financiamiento, la licitación y todo el proceso, el seguimiento de la obra, es un gran trabajo; y tenemos finalizadas 138 obras en la ciudad”, dijo el Intendente, que nombró a cada una de ellas, desde la repavimentación de la avenida Maipú y las veredas, la obra de Hipólito Yrigoyen, Perito Moreno hasta las calles, cordones cuneta y redes en barrios, la construcción de playones, recuperación y refacción de edificios públicos, plazas, deteniéndose en la plaza Cívica y el Paseo del Centenario, bacheos, repavimentaciones, renovación de cloacas, Alem, Karukinka, Fuegia Basket con 4 metros de base, pavimentación en el Ecológico, Andorra y barrios que esperaron por años las mejoras.

Agradeció también a la ministra de Obras Públicas de la provincia, presente en la apertura de sesiones, la construcción de la red cloacal en la urbanización San Martín y expresó “hay 557 carpetas aprobadas y están poniendo el agua al sector A”.

“Cada obra que hacemos, la llevamos adelante con una mirada estratégica, no sólo las grandes obras sino también en los pequeños detalles”, sostuvo Vuoto. Anunció el inicio de un plan de construcción de veredas en 7 sectores de la ciudad. “Serán casi 9000 metros cuadrados de veredas y estaremos en los próximos días iniciando los trabajos en Magallanes hacia el CePLA, rotondas de la tranquera y el aeropuerto, en el turbal frente a la escuela 22, en la entrada de Andorra, en Alem entre la Residencia de Adultos Mayores y el camino de los presos y en la entrada de la ciudad hacia el ingreso a la estación de servicio, con iluminación”.

“Ya tiene agua el Barrio 7 Cascadas y eso es hermoso”, dijo dirigiéndose a la ministra Gabriela Castillo a quien felicitó y contó que “estamos finalizando la red de agua y cloacas en el KyD, ya finalizamos la cisterna y eso le cambia la vida a las más de 2000 personas que viven en el sector”.

Continuó anunciando que “en marzo iniciaremos la pavimentación de lo que nos queda del Felipe Varela, el playón y la plaza del San Vicente y una cancha de hockey y una plaza en el Dos Banderas”. Agregó que “estamos iniciando la nueva plaza Belgrano donde colocaremos juegos para niños y una réplica del Saint Christopher para que puedan disfrutarla”.

“En abril estamos iniciando la obra del edificio del CAAD que lo venía pidiendo la gente desde hace más de 30 años; para fin de mes vamos a estar finalizando la obra del puente en la avenida Perito Moreno, sin cortar el tránsito y ya estamos licitando el nuevo hospital veterinario para la ciudad”, dijo Vuoto.

Agradeció a los trabajadores encargados de la recolección de residuos y a la gestión de desarrollo sustentable de la ciudad y enumeró la maquinaria que se incorpora en el nuevo servicio de recolección con 20 camiones IVECO, 7 con cajas volcadoras, 2 con barredoras aspiradoras, 2 con balde almeja de 300 litros, 9 con compactadores y 3 de ellos con hidrogrúas, 40 carretillas de 80 litros, 25 carros de barrido plegables, compactador de carga bilateral con grúa y autocargador roll off, Compresor de aire lc-75300 de 300 litros para taller, equipos de GPS, lavacalles, hidrolavadora, minibús, minibarredoras aspiradoras, camionetas, sopladoras manuales, herramientas y equipamientos.

Destacó el trabajo que se realiza desde el área de Políticas Sociales y se detuvo en obra en ejecución de la Residencia de Adultos Mayores, modelo en el país. También presentó las estadísiticas, programas y trabajo que lleva adelante la Secretaría de la Mujer y planteó el gran desafío de atender una de las mayores problemáticas por las que atraviesa el presente que es la violencia de género. “Tenemos 3933 legajos abiertos en estos siete años de gestión desde la creación de la Secretaría de la Mujer”.

Subrayó la importancia de la fábrica de asfalto. “Están llegando los rolos y estamos por poner en funcionamiento la fabrica de asfalto y Ushuaia es la tercera ciudad del país en contar con una planta”. En tal sentido agregó que cuando le preguntan por qué no está funcionando debe contestar “porque si me la hubiesen aprobado hace dos años ya la tendríamos y estaríamos poniendo asfalto”. “Yo he sido oposición muchas veces y siempre he sido una oposición respetuosa”, dijo.

Resaltó el acompañamiento de tres ministros de Nación, Gabriel Katopodis, Eduardo “Wado” de Pedro y Sergio Massa, al dedicar un párrafo a las necesidades que atraviesan vecinos y vecinas en el período de pos-pandemia. En tal sentido resaltó “la creación de la tarjeta +U acompañando a cada habitante de la ciudad, a quienes están derivados en Buenos Aires, en el cruce de la barcaza, la vuelta a clases y se generó también la UFEM que aplica descuentos en el dispositivo de higiene femenina”.

Recordó también la importancia del mercado concentrador “por el que pasan 4200 vecinos y vecinas cada fin de semana y no es solo una política pública, también es una gran ayuda a los hogares de la ciudad y agradezco a la Armada por la enorme colaboración”.

Recordó además que “desde la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial accedimos al programa ProCreAr que nos permitió entregar 400 viviendas de Hipólito Irigoyen en 2022. El Municipio muy pocas veces hizo casas y era un desafío ponernos a trabajar en el tema de la vivienda, la mayoría de los créditos Casa Propia se destinaron a la urbanización San Martín y están con carpeta de obra y en ejecución, se están construyendo 120 viviendas multifamiliares en el barrio San Martín a través del fideicomiso PROCREAR y se entregaron -en 2022- 1200 créditos que facilitó el Ministerio de Hábitat de Nación. Estamos por entregar 350 decretos de preadjudicación y todo esto es hacerse cargo”.

“Hay una ciudad que crece y duplica su población, la única forma es que estemos todos y todas juntas y los Estados tengan las herramientas para solucionar la demanda habitacional. Por eso estamos proponiendo entregar en los próximos cuatro años 2 mil soluciones habitacionales, para lo cual voy a enviar al Concejo Deliberante un paquete de herramientas y medidas. Vamos a densificar la urbanización San Martín, ya tenemos presentados en Hábitat de Nación los proyectos de los servicios de la segunda etapa de la San Martín”, adelantó.

Ante las concejalas y concejales anunció que “vamos a mandar el proyecto de creación del primer Fideicomiso Municipal de Vivienda, y la autorización de un bono a varios años que estamos charlando con varios organismos nacionales que nos habilitará la creación de 500 viviendas y de un Instituto Municipal de Viviendas”. Dirigiéndose al Cuerpo Deliberativo agregó “esto lo vamos a enviar al Concejo Deliberante para que se discuta y veamos si entre todos aportamos y resolvemos la demanda habitacional”.