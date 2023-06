Más de 15 mil personas inscriptas para participar del festival ‘Tierra Grande’

El Gobierno de Tierra del Fuego, AIAS, a través de la Secretaría de Cultura llevará a cabo el Festival ‘Tierra Grande’ este 3, 4 y 5 de marzo en el Hangar Aeropuerto Viejo de Ushuaia y contará con la presentación de Miranda, La Joaqui, Callejero Fino, Trueno, Babasonicos, Emmanuel Horvilleur y bandas locales.

Al respecto, la secretaría Provincial de Cultura, Lucía Rossi señaló que “estamos muy contentos por la repercusión que ha tomado el evento. Hay mucho interés de la comunidad y sabemos que habrá gran movimiento de turismo interno de Río Grande y Tolhuin, así como también de la Patagonia Sur y Chile”.

“La web para inscripciones fue divulgada hace 24 horas y antes de ese anuncio ya hubo personas que lograron dar con el sitio www.tierragrande.ar y ya contamos con 15 mil inscriptos” agregó Rossi. Al mismo tiempo, resaltó que “si por algún error específico no se pueden registrar en la web, acérquense ese día porque el predio tiene la capacidad de entre 15 y 20 mil personas por jornada, así que va a haber lugar para todos. Por eso pedimos que no hagan fila desde temprano, ya que el evento es al aire libre y no es necesario sumar horas de frío”.

“El predio se abrirá a las 16 horas y los shows del viernes y sábado comenzarán a las 19 horas, mientras que el domingo iniciará a las 18 horas, por lo tanto hay tiempo para ingresar, hacer los cacheos correspondientes y así asegurarnos que no ingresen elementos no permitidos. El expendio e ingreso de bebidas alcohólicas tampoco estará permitido, pero sí habrá venta de comida y bebidas no alcohólicas” detalló Rossi.

Asimismo subrayó que “además contaremos con puntos de hidratación gratuita y por ello invitamos a que lleven botellas reutilizables vacías para minimizar el uso de descartables en el predio y colaborar con el medio ambiente”.

En cuanto al ingreso, la funcionaria explicó que “para el público en general va a ser a pie por un corredor de aproximadamente 900 metros desde la rotonda de las banderas hacia el escenario. Por supuesto que contemplamos a las personas con movilidad reducida y para ellos habrá un ingreso a parte donde se los va a trasladar con un móvil especial dispuesto por el Ministerio de Salud de la Provincia. En la misma entrada tienen que preguntar por ese acceso y allí el personal dispuesto los guiará”.

En este sentido, especificó que “también habrá un lugar opcional apartado y asegurado dentro del predio para aquella gente con movilidad reducida que quiera permanecer en un ambiente más seguro, sin miedo a los empujones y pogos”.

“El festival está programado para que sea al aire libre y no se va a suspender por lluvia. De todas formas estamos siguiendo el pronóstico y se esperan 3 noches despejadas sin precipitaciones. Esperamos que esto se mantenga porque todos conocemos el clima fueguino que cambia rápidamente” sostuvo la Secretaria de Cultura.

Y concluyó que “el festival está teniendo la dimensión esperada porque es un trabajo que se hace articulando con distintas áreas del Gobierno de la provincia, que habilita los medios para democratizar el acceso a los espectáculos culturales para que todos los fueguinos y fueguinas tengan la posibilidad de ver a estos grandes artistas nacionales”.

Para conocer las recomendaciones, elementos que están permitidos ingresar y los que no e información general de Tierra Grande visitar @culturatdf en Intagram o Cultura TDF en Facebook.