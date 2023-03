“Lo prioritario no está”, por eso no se puede comenzar con las clases, dijo la directora de la Kayú Chénèn

María del Carmen Arias, directora de la Escuela Especial N°1 “Kayú Chénèn”, lamentó por Radio Provincia el no inició de clases. Contó además que estuvieron recorriendo el establecimiento educativo con autoridades del Ministerio de Educación en el día de ayer, “la calefacción está funcionando, pero falta la colocación de los detectores de monóxido”, porque según explicó Arias, “se colocaron los detectores de gas, pero no los de monóxido”, cosa que preocupa a raíz de la situación vivida en noviembre del año pasado con la pérdida de monóxido en la escuela. “Lo prioritario, no está”, se lamentó nuevamente.

Situación que además implica no poder armar un cronograma de inicio de actividades, ni convocar a las familias y alumnos. “Lo que habíamos estado solicitando para poder dar inicio en el día de hoy, no está y es lo prioritario” y lo que es peor aún, es que “hasta ahora no tengo novedades del Ministerio”.

La directora fue muy contundente al decir que “claramente hay una vulneración de los derechos de los estudiantes”, y reconoció que el problema del gas es histórico. Y agregó que en lo personal lo siente “como un verdadero acto de discriminación, que no se haya podido atender esto ya que fue de suma urgencia” y teniendo en cuenta que “es una demanda que viene desde noviembre del año pasado”.

“No estoy hablando de la semana pasada, estoy hablando de noviembre y se le dio la palabra a los papás que en febrero volvíamos y teníamos una escuela en condiciones. Hoy marzo estamos sin poder ingresar a la escuela. Falta mucho, falte poco, la calefacción funciona, pero el detector de monóxido no está, y hoy a la escuela no podemos ingresar con los estudiantes, es lamentable”.